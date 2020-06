Coronavirus, crescono di nuovo i contagi ma 70% in Lombardia

C’è un caso positivo oggi ogni 58 persone testate, nei due giorni scorsi erano uno ogni 120-140 persone. Dunque, torna ad aumentare il rapporto tra nuovi positivi e persone sottoposte a test, facendo registrare 280 (ieri 197) nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 532 unità (ieri erano stati 615). Dati riportati dall’odierno bollettino della Protezione civile e che registra 65 (ieri 53) deceduti nelle ultime 24 ore, per un totale 33.964. I ricoverati con sintomi sono 4.729 (-135), quelli in terapia intensiva 283 (-4), e in isolamento domiciliare sono 29.718 (-393). I guariti e dimessi sono 747, complessivamente sono 166.584. I casi totali aumentano di 280 unità, e in tutto sono 235.278 dall’inizio della pandemia in Italia. Il totale degli attualmente positivi è di 34.730, nelle ultime 24 ore diminuiscono di 532 unità.

E ancora. Si registrano oggi zero vittime in 11 regioni: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna. Dei 280 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 194 nuovi positivi (il 69,2% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni l’incremento di casi è di 14 casi in Piemonte, 20 in Emilia Romagna, di 14 in Liguria e di 16 nel Lazio. Zero casi in Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise Basilicata. Un solo caso in Puglia, Sicilia, Friuli V.G. e un caso rispettivamente in provincia di Trento e di Bolzano. Due casi in Marche e Campania, 4 in Veneto e 9 in Toscana.

DATI PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 19.319 in Lombardia, 3.866 in Piemonte, 2.282 in Emilia-Romagna, 1.080 in Veneto, 721 in Toscana, 248 in Liguria, 2.615 nel Lazio, 1.075 nelle Marche, 717 in Campania, 698 in Puglia, 81 nella Provincia autonoma di Trento, 853 in Sicilia, 144 in Friuli Venezia Giulia, 632 in Abruzzo, 97 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 56 in Sardegna, 8 in Valle d’Aosta, 77 in Calabria, 119 in Molise e 13 in Basilicata.

IN CIFRE

Attualmente positivi: 34.730

Deceduti: 33.964 (+65, +0,2%)

Dimessi/Guariti: 166.584 (+747, +0,5%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 283 (-4, -1,4%)

Tamponi: 4.263.647 (+27.112)

Totale casi: 235.278 (+280, +0,12%)

Il 69% dei nuovi casi (194 su 280) è stato registrato in Lombardia, 7 regioni senza nuovi positivi.

