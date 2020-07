Coronavirus, leggera crescita della curva epidemica in Italia

Sono 8 le vittime del coronavirus registrate in tutta Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 34.869 dall’inizio del contagio, 208 i nuovi casi riscontrati su 22.166 tamponi effettuati. In altre parole, una leggera crescita della curva epidemica in Italia come riporta l’odiermo bollettino del ministero della Salute e che regitsra il totale dei positivi dall’inizio della pandemia pari a 241.819. Come sempre il lunedì basso numero di tamponi, 22.166, contro i 34.462, cifra ben lontana agli oltre 70.000 del picco ​Sono 8 i decessi contro i 7 di ieri: registrano vittime oggi Lombardia (3 decessi), Piemonte (2), Veneto, Lazio e Sardegna (1 in ciascuna).

Il totale delle vittime sale a 34.869. Le regioni che oggi non riportano nuovi casi sono 10: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, FVG, Abruzzo, Umbria, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Prosegue la frenata del numero di guariti, oggi 133 (ieri 164, ma si erano superati anche i 3.000 in un giorno, con un numero di malati però molto superiore), per un totale di 192.241. Per effetto di questi dati, sale per il secondo giorno consecutivo il numero delle persone attualmente malate, +67 oggi (ieri +21), per un totale che arriva a 14.709. Come ieri, anche oggi si registra un aumento dei ricoveri ordinari, di appena una unità (ieri +5), per un totale che sale a 946. Mentre tornano a scendere le terapie intensive, oggi 2 in meno (ieri +3), e sono 72 in tutto. 13.691 sono le persone in isolamento domiciliare.

Le province di Cremona e di Mantova sono quelle che registrano oggi più nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia: sono 23 i nuovi positivi a Cremona, 22 a Mantova dove nei giorni scorsi è stato individuato un nuovo focolaio. A Bergamo sono 17 nuovi casi; a Milano 12 (di cui 9 in città) e a Brescia 10. Como e Lecco sono entrambe a +5, Varese a +2. A Lodi, Pavia e Sondrio si è contagi zero.

LOMBARDIA

I casi di contagio da coronavirus in Lombardia sono pari oggi a 111, in lieve aumento rispetto ai 98 di ieri, mentre i decessi scendono da 6 a 3. In totale i decessi ora ammontano a 16.700. Tra i positivi 76 sono risultati tali in seguito ai test sierologici, mentre 23 sono classificati come ‘debolmente positivi’. I tamponi effettuati sono pari a 5855. Tra i nuovi casi di contagio da coronavirus in Lombardia, 23 sono avvenuti nella provincia di Cremona e 22 nel Mantovano. Ieri erano rispettivamente 5 e 17. Nel Milanese invece i positivi oggi sono pari a 12 (ieri 16), mentre a Milano città sono passati da 7 a 9. Nelle altre province si registrano 17 casi a Bergamo, 10 a Brescia, 5 a Como e Lecco, 2 a Monza Brianza e Varese, zero a Pavia e Sondrio.

LAZIO

Altri 12 casi a Roma collegati a rientri dal Bangladesh, per un total: salgono a 39 i casi collegati al paese asiatico. La Regione Lazio sta predisponendo l’ordinanza “per garantire che vengano eseguiti i test e i tamponi a tutti i viaggiatori del volo speciale in arrivo oggi da Dacca (Bangladesh) autorizzato dall’Enac. Le operazioni si rendono necessarie ai fini di sanità pubblica”, precisa l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Abbiamo trovato la piena disponibilità da parte di Aeroporti di Roma”, sottolinea D’Amato, precisando che “il rientro è previsto intorno alle ore 17.45. Sono in corso i sopralluoghi tecnici. Dopo lo sbarco e dopo le usuali misure di prevenzione (misurazione della temperatura) – puntualizza D’Amato – verranno svolti, da personale del servizio sanitario regionale e dalle Usca-R, i test sierologici e i tamponi. In attesa degli esiti dovranno esser posti in isolamento. I passeggeri previsti sul volo sono circa 250”.

EMILIA ROMAGNA

Dall`inizio dell`epidemia da Coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 28.675 casi dipositività, 38 in più rispetto a ieri, di cui 33 persone asintomatiche individuate nell`ambito del contact tracing e dell`attività di screening regionale. Per quanto riguarda i 5 sintomatici (2 a Bologna e 3 a Modena), si tratta per la maggior parte di situazioni riconducibili a focolai esistenti o a casi già noti. Non si registra nessun decesso in tutta l`Emilia Romagna. Il numero totale resta quindi 4.268.

TOSCANA

Due nuovi casi di Coronavirus, nessun decesso e nessun guarito in Toscana. È questo il bilancio delle ultime 24 ore secondo quando rilevato dal bollettino giornaliero dell’agenzia regionale di sanità e dell’unità di crisi. Stabile anche il dato dei ricoverati in area Covid: 14 complessivamente, di cui 2 in terapia intensiva.

CAMPANIA

Sono 27 i nuovi contagi in Campania, dove non si registra nessun decesso. Secondo quanto comunicato dalla Regione, è stato completato nelle palazzine dell’ex Cirio a Mondragone l’esame dei tamponi effettuati dopo i 15 giorni di incubazione del virus. Sono stati effettuati altri 450 tamponi e isolati i residui 17 casi positivi per i quali è in corso il trasferimento nelle strutture sanitarie Covid. Il focolaio è al momento spento. Si rende così possibile alla mezzanotte di domani eliminare la zona rossa. Come da ordinanza, resta l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto per gli abitanti di Mondragone.

LE ALTRE REGIONI

Solo un nuovo caso di positività al Coronavirus è stato registrato in Veneto dalle 17 di ieri, dove non c’è stata nessuna vittima. Due nuovi decessi in Piemonte e in Sardegna un nuovo caso positivo. Due nuovi contagi in Liguria. Le regioni che oggi non riportano nuovi casi sono 10: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it