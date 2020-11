Coronavirus, non si arrestano i nuovi contagi. Rezza: tasso positività supera 10%

Sono 30.550 i nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte di 211.831 tamponi fatti, +29.544 rispetto a ieri. Ieri i nuovi casi registrati erano stati 28.244, con 182.287 tamponi fatti in 24 ore. E così i casi in totale in Italia dall’inizio della pandemia sono 790.377. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute-Istituto superiore di sanità. I decessi per Covid-19 in un giorno sono 352, ieri erano stati 353. Il totale dei morti sale così a 39.764 dall’inizio della pandemia. Con un incremento di 25.093 nelle ultime 24 ore, le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 443.235. Di questi 22.116 sono ricoverati con sintomi e 2.292 sono in terapia intensiva. Inoltre, ci sono 418.827 persone in isolamento domiciliare. Aumentano così ancora i ricoveri in ospedale, +1.002 in un giorno (ieri erano 21.114) e il numero delle persone in terapia intensiva, +67 in un giorno (ieri l’incremento era stato di +203). I dimessi-guariti sono a quota 307.378 con un incremento di 5.103 rispetto a ieri. La regione con più contagi quotidiani resta la Lombardia, +7.758, seguita dalla Campania + 4.181, Piemonte +3.577, Veneto + 2.436 e Lazio + 2.432.

REZZA

Secondo il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, “la Lombardia è fra le regioni più colpite” dal contagio ” ma anche Piemonte e Campania registrano molti positivi”. “Oggi 30.550 positivi su circa 212mila tamponi effettuati, il tasso di positività è piuttosto alto, supera il 10%”, ha detto. Tuttavia, Rezza ha rassicurato che “vediamo una certa stabilizzazione dei casi ma abbiamo avuto nelle scorse settimane un forte aumento dei casi e i numeri sono ancora alti”. “Il numero dei ricoveri in terapia intensiva continua a crescere, oggi sono 67 in più rispetto a ieri – ha sottolineato – ma non si registrano criticità: è aumentata la capacità di ricoverare in intensiva. Non vediamo ancora gli effetti del Dpcm e di provvediemtni presi, come l’uso continuativo delle mascherine, ci vorranno ancora due-tre settimane. Ci auguriamo di vedere qualche segnale positivo”. In ogni caso, “l’assoluta priorità in questo momento è evitare di ingolfare i pronto soccorso e le strutture sanitarie”. Questo, ha concluso, “perché se è vero che la mortalità oggi tende ad essere più bassa, quando aumentano i casi, dopo un po’ cresce il numero dei decessi”.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Sono 7.758 (di cui 284 ‘debolmente positivi’ e 67 a seguito di test sierologico) i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, sulla base di 43.716 tamponi effettuati. Numeri che fanno segnare un calo dal 21% di ieri al 17,7% di oggi del rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi. In terapia intensiva ci sono attualmente 507 persone (+32), i ricoverati non in terapia intensiva sono 5.018 (+278), mentre i decessi sono arrivati a un totale complessivo di 17.848 (+96). I guariti/dimessi hanno raggiunto un totale complessivo di 101.610 (+1.495), di cui 5.169 dimessi e 96.441 guariti.

VALLE D’AOSTA

Due nuovi decessi, il totale sale a 182, e 74 nuovi contagi che portano il numero dei positivi attuali a 2124 di cui 152 in ospedale contro i 170 di ieri, 11 in terapia intensiva, due in meno rispetto a ieri e 1961 in isolamento domiciliare. Sono i numeri dell’epidemia da Covid 19 in Valle d’Aosta comunicati dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Il totale dei casi positivi da inizio epidemia sono 3720, i guariti 1413, i tamponi ad oggi eseguiti 43.115.

PIEMONTE

Sono 3.577 rispetto i nuovi casi di Coronavirus oggi in Piemonte a fronte di 16.022 tamponi processati. Sono i dati diramati dall’Unità di crisi del Piemonte, che ha registrato 37 decessi di positivi al Covid. Non allenta la pressione sugli ospedali: sono 3.525 i ricoverati (+146 rispetto a ieri) di cui 233 (+20 rispetto a ieri) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 37.819.

TRENTINO-ALTO ADIGE

È di sei decessi e di quasi 500 nuovi casi positivi il bilancio odierno della situzione covid in Trentino-Alto Adige. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e due assessori, quello agli Enti locali Mattia Gottardi e quello allo Sviluppo economico Achille Spinelli, sono risultati positivi al Sars-Cov-2. Rispetto alla diffusione in Trentino dei contagi da Covid-19, la Provincia autonoma di Trento registra in questo report settimanale un dato Rt pari a 1,5, inferiore rispetto all’Rt nazionale (pari a 1,7). Il contagio risulta distribuito sul territorio, non rilevando zone con concentrazioni troppo elevate. Lo ha riferito l’assessore provinciale alla sanità Stefania Segnana durante la videoconferenza dei capigruppo del Consiglio provinciale di Trento per fare il punto sull’epidemia da Covid-19. Sempre in Trentino sono 225 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nel rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari in Trentino sul numero record di tamponi 2.865. Di questi i sintomatici sono 106 e, più in generale, ci sono 56 contagi fra over 70. Il rapporto registra anche 4 nuovi decessi e 222 pazienti ricoverati in ospedale, di cui 11 in rianimazione. L’Azienda informa inoltre che si stanno approfondendo le verifiche relative ad altri 22 casi di bambini e ragazzi in età scolare per stabilire se è necessario disporre la quarantena per le rispettive classi (quelle in isolamento ieri erano 214). Anche in Alto Adige sale ancora il conto delle vittime del Covid-19. L’Azienda sanitaria provinciale segnala due nuovi decessi che portano il totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, a 322. Sono stati, inoltre, accertati, altri 249 casi positivi, sulla base di 1.857 tamponi (724 i nuovi test) valutati nelle ultime 24 ore. Il numero delle persone testate positive al coronavirus è ora di 10.097.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 436 nuovi contagi (5.033 tamponi eseguiti) e 3 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 12.264, di cui: 3.960 a Trieste, 4.630 a Udine, 2.242 a Pordenone e 1.298 a Gorizia, alle quali si aggiungono 134 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 6.062. Salgono a 40 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 215 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 414, con la seguente suddivisione territoriale: 214 a Trieste, 98 a Udine, 91 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 5.788, i clinicamente guariti 81 e le persone in isolamento 5.726.

VENETO

“Abbiamo effettuato 2 mln 381mila 170 tamponi, 65531 (+2436 in 24 ore) 37.536 positivi oggi , 17.284 in isolamento (+1009 in 24 ore), 1193 ricoverati (+74), terapie intensiva 155 (+7), totale decessi 2478 (+20)”. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile a Marghera.

EMILIA-ROMAGNA

Nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna si sono registrati 1.758 casi di positività al Covid, su un totale di 18.401 tamponi eseguiti. Tra ieri e oggi si sono registrati 12 decessi: 3 in provincia di Modena (una donna di 87 anni e due uomini, entrambi di 89 anni), 2 in provincia di Parma (un uomo di 86 anni e una donna di 87), 3 in provincia di Reggio Emilia (due donne di 88 e 91 anni e un uomo di 72 anni), 2 in provincia di Ferrara (due donne, rispettivamente di 96 e 73 anni) e 2 nel territorio di Cesena (una donna di 97 anni e un uomo di 86). Dei nuovi contagiati, sono 898 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,2 anni. Modena, con 550 nuovi casi è la prima provincia per numero di contagi, segue Bologna (294), poi Reggio Emilia (276), Rimini (135), Piacenza (107), Ravenna (104), Parma (100), Ferrara (80), Cesena (47), Forlì (37) e Imola con 28 casi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 161 (+8 rispetto a ieri), 1.554 quelli in altri reparti Covid (+90). Le persone complessivamente guarite salgono a 28.241 (+118 rispetto a ieri).

TOSCANA

Sono ben 58 i decessi registrati per coronavirus in Toscana nelle ultime 24 ore. Un numero così elevato non si era mai verificato in questa Regione. I nuovi casi positivi sono 1828 i nuovi positivi al Coronavirus. L’età media dei 1.828 casi odierni è di 43 anni circa (il 18% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 16% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più). I guariti crescono dell’1,4% e raggiungono quota 15.890 (30,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.148.233, 15.086 in più rispetto a ieri. Dei decessi, sono 33 uomini e 25 donne con un’età media di 76,7 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 24 a Firenze, 9 a Prato, 7 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 6 a Lucca, 4 a Pisa, 4 a Livorno, 2 a Arezzo. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 15.618 i casi complessivi ad oggi a Firenze (421 in più rispetto a ieri), 4.343 a Prato (148 in più), 4.169 a Pistoia (164 in più), 3.137 a Massa (50 in più), 5.038 a Lucca (167 in più), 6.734 a Pisa (336 in più), 3.773 a Livorno (123 in più), 5.247 ad Arezzo (282 in più), 2.245 a Siena (69 in più), 1.583 a Grosseto (68 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 733, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 676 nella Nord Ovest, 419 nella Sud est.

LIGURIA

In Liguria nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1122 nuovi casi di Coronavirus e 24 decessi. Lo ha reso noto la Regione Liguria, sottolineando che da ieri sono stati effettuati 6.141 tamponi. La maggior parte delle vittime, di età compresa tra i 71 e i 97 anni, erano ricoverate negli ospedali Galliera e San Martino di Genova. Al momento in tutto il territorio ligure sono ricoverate in ospedale 1273 persone, ben 62 più di ieri, di cui 77 in terapia intensiva, mentre sono 15312 quelle positive e 7842 quelle sottoposte a sorveglianza attiva.

ABRUZZO

Sono complessivamente 12543 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 423 nuovi casi. Dei nuovi casi, 181 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 43, di cui 17 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti, 14 in provincia di Teramo. ?Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 568 (di età compresa tra 75 e 83 anni, 1 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Teramo e 2 in provincia di Chieti). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3943 dimessi/guariti (+34 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 8032 (+422 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 301822 test (+3543 rispetto a ieri). 427 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 36 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 7569 (+389 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 3656 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+162 rispetto a ieri), 2385 in provincia di Chieti (+105), 3030 in provincia di Pescara (+40), 3210 in provincia di Teramo (+115), 79 fuori regione (+3) e 183 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

UMBRIA

Sono 496, contro i 420 di ieri, i nuovi positivi al coronavirus individuati in Umbria nell’ultimo giorno, 12.056 totali, con 3.985 tamponi analizzati, 311.270. A riportare i dati sul suo sito dedicato è la Regione. Segnalati 211 guariti, 4.061, e altri sei morti, 154, con gli attualmente positivi passati da 7.572 a 7.841. Sul fronte degli ospedali i ricoverati totali sono passati da 353 a 356, 49 dei quali in terapia intensiva, ieri erano 48.

MARCHE

Sono diventati 452 i pazienti ‘Covid-19’ ricoverati nelle Marche, 25 in più rispetto al dato diffuso ieri, mentre sono diventati 54 (erano 53) quelli assistiti nei reparti di terapia intensiva. Lo si apprende dal secondo bollettino del Sistema sanitario della Regione Marche. I pazienti in terapia intensiva sono distribuiti 19 (+1) a Torrette, 5 a Jesi, 12 a San Benedetto del Tronto, 5 al Covid Hospital di Civitanova Marche, 1 a Fermo e 12 a Pesaro. Nelle aree di semi-intensiva, invece, sono assistiti 110 pazienti, rispetto ai 119 di ieri: 3 a Senigallia, 7 a Jesi, 16 (-16) a Pesaro, 21 a Torrette, 9 al Covid Hospital di Civitanova Marche, 29 a Fermo, 9 (+1) a San Benedetto del Tronto e 16 (+6) ad Ascoli Piceno. Gli altri 288 pazienti sono ricoverati in reparti non intensivi: 40 a malattie infettive, 17 (+5) al pronto soccorso e 2 (-2) in ginecologia di Torrette, 35 (+22) a malattie infettive e 10 al pronto soccorso di Pesaro, 12 al pronto soccorso di Macerata, 22 (+3) all’Inrca di Ancona, 2 (+1) al pronto soccorso di Urbino, 19 (+1) al covid di Senigallia, 17 a malattie infettive e 3 al pronto soccorso di Fermo, 23 al covid e 3 (-2) al pronto soccorso di Jesi, 8 al pronto soccorso di Civitanova Marche, 43 a malattie infettive di Macerata, 7 (+5) al pronto soccorso di Fabriano, 10 (-5) a malattie infettive di Ascoli Piceno e 15 (+8) al covid di San Benedetto del Tronto. In tutta la regione ci sono 7.546 persone in isolamento domiciliare, 556 in più rispetto a ieri, mentre sono 47 gli ospiti della struttura post Covid di Campofilone (Fermo), 19 (+2) quelli di Chiaravalle (Ancona) e 41 (+3) di Galantara (Pesaro-Urbino). Rispetto a ieri, ci sono anche 71 nuovi dimessi-guariti e il totale è 7.231, mentre sono 1.032 le vittime finora registrate e correlata al ‘Covid-19’. (AGI) (segue) PU1 Coronavirus: nelle Marche 25 ricoveri in 24 ore, totale a 452 (3) (AGI) – Ancona, 4 nov. – Nelle Marche, i casi positivi complessivamente diagnosticati nelle ultime 24 ore sono stati 653 e il totale è salito a 16.261 dall’inizio della crisi: 3.940 (+49) risiedono in provincia di Pesaro-Urbino, 4.683 (+220) in quella di Ancona, 3.284 (+135) in quella di Macerata, 1.742 (+92) nel Fermano e 2.027 (+130) nel Piceno; inoltre, sono 585 (+27) le persone positive non sono residenti nella regione. Sono 13.436 (+881) coloro che sono in isolamento volontario nella propria abitazione; tra questi, per il quarto giorno consecutivo, sono cresciuti i soggetti sintomatici, che ora sono 1.698 (+178); gli operatori sanitari in quarantena sono 534 (+47). Dall’inizio dell’epidemia i marchigiani che hanno trascorso volontariamente in casa il periodo di isolamento sono diventati 80.801, i casi complessivamente diagnosticati 194.702 e i tamponi processati 331.756, numero che comprende anche i test effettuati sulla stessa persona e il percorso guariti.

BASILICATA

La task force regionale della Basilicata comunica che ieri, 3 novembre, sono stati processati 1643 tamponi per la ricerca di contagio da Covid 19, di cui 265 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono guarite 11 persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 1.870 e di questi 1766 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 104 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane. Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 54 deceduti.

Dall`inizio dell`emergenza sanitaria sono stati analizzati 109.904 tamponi, di cui 106.677 risultati negativi.

CAMPANIA

In Campania nelle ultime 24 ore record di contagi al Covid-19, facendo registrare un nuovo incremento: sono 4.181 positivi, di cui 329 sintomatici e 3.852 asintomatici. I deceduti sono 15 e i guariti 397. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il numero dei contagiati da inizio epidemia sale a 69.613 mentre i deceduti sono 739. Aumentano anche i guariti che sono 14.386. I tamponi complessivi 1.031.736 di cui 21.684 eseguiti nella giornata di ieri. Il report dei posti letto su base regionale di terapia intensiva sono complessivamente 590, mentre i posti letto Covid sono: 243 quelli in terapia intensiva attivabili, mentre 175 quelli occupati; i posti letto di degenza attivabili 1.940, di cui 1.569 quelli occupati.

PUGLIA

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 4 novembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 6.196 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 994 casi positivi. Sono stati registrati 10 decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 579.259 test. 7.089 sono i pazienti guariti. 14.233 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 22.085.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 282.942 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 285.949 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 6.092 (+262 rispetto a ieri), quelle negative 276.850”. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: i decessi dall’inizio dell’emergenza sono 124 (+2 rispetto a ieri).

SICILIA

Sono 19 i nuovi decessi da coronavirus in Sicilia, e 1.155 i nuovi contagi. Lo riferisce al protezione civile. In tutto gli attuali positivi sono 17.618. I nuovi guariti/dimessi sono 324. Le terapie intensive sono 148, sei in più di ieri, e l’incremento dei tamponi è di 9.376.

SARDEGNA

Sono 10.640 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 184 nuovi casi, 101 rilevati attraverso attività di screening e 83 da sospetto diagnostico. Si registrano due vittime (241 in tutto): un uomo di 71 anni residente nel nord Sardegna e una donna di 90 anni della Città Metropolitana di Cagliari. In totale sono stati eseguiti 278.341 tamponi con un incremento di 1.911 test. Sono invece 344 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+7 rispetto al dato di ieri), mentre è di 45 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 6.659. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 3.294 (+42) pazienti guariti, più altri 57 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 10.640 casi positivi complessivamente accertati, 2.203 (+76) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 1.705 (+51) nel Sud Sardegna, 898 (+34) a Oristano, 1.360 (+23) a Nuoro, 4.474 a Sassari. Nella giornata di oggi un problema tecnico non ha reso possibile la trasmissione dei dati della provincia di Sassari nel monitoraggio. I dati della provincia di Sassari verranno quindi aggiornati nei prossimi report.

