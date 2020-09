Coronavirus, rallentano ancora i contagi ma crolla il numero dei tamponi

Rallentano ancora i contagi, ma scende ancora – e di molto – il numero dei tamponi. E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della salute. I numeri, in pratica, confermano l’andamento di ieri, con i nuovi casi ancora in calo (1.108), così come i test effettuati (quasi 25mila in meno rispetto a ieri, ma oltre 500mila rispetto ai dati di sabato). Aumentano invece i morti nelle 24 ore in esame (12), così come ricoveri e terapie intensive. A preoccupare alcuni focolai, in particolare quello di La Spezia, dove ieri si sono registrati 67 casi di positività e due decessi.

Cluster anche a Palo del Colle (Bari), dove ci sarebbero 24 casi di positività, tra cui alcuni giovani. Sempre nel Barese, a Bitonto, è stato chiuso il Comando di Polizia Municipale per una pulizia e disinfestazione straordinaria: un vigile urbano avrebbe presentato sintomi riconducibili al Covid-19. A Sassari, in Sardegna, prolungato senza scadenza l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Nel frattempo, a tenere banco è l’imminente rientro a scuola, per alcuni già avvenuto. La regione con più casi nelle 24 ore è la Campania con 218 positivi, seguita dal Lazio con 159 e dall’Emilia Romagna con 132, mentre la Lombardia e il Veneto rallentano con rispettivamente 109 e 69 nuove positività. In ogni caso il calo di oggi, come ogni lunedì, è legato, come detto, anche al ridotto numero di tamponi: 52.553 (ieri 76.865), meno della metà rispetto agli oltre 100mila tamponi giornalieri della scorsa settimana.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Contagi in calo in Lombardia oggi, con i nuovi casi positivi che scendono a 109, contro i 198 di domenica. Diminuiscono anche i tamponi, a 9.088 contro gli oltre 12.000 precedenti. Salgono invece da 3 a 6 i decessi. Per quanto riguarda i ricoveri, le terapie intensive diventano 26 (+1), mentre gli altri ricoveri diminuiscono di 6 unità a 242. Per i guariti un incremento di 24 a 76.818 unità. La suddivisione per provincia vede 47 casi nel Milanese, di cui 27 a Milano città, 19 nel Monzese, 14 a Brescia, 12 a Bergamo, 3 a Cremona, 2 a Lecco, 1 a Lodi, Pavia e Varese, 0 a Como, Mantova e Sondrio.

PIEMONTE

Sono 37 i nuovi casi di coronavirus in Piemonte su 2.540 tamponi effettuati. Lo ha comunicato l’Unità di crisi regionale precisando che tra questi 23 sono asintomatici. Intanto si registra una nuova vittima, che porta a 4.151 il bilancio dei deceduti risultati positivi al virus. Da ieri inoltre sono 21 i piemontesi guariti, mentre calano i ricoevri ospedalieri: sono 105 (- 6 rispetto a ieri). Stabile il numero di persone ricoverate in terapia intensiva: sono 8. Al momento si registrano 1.639 persone in isolamento domiciliari nell’intera Regione.

ALTO ADIGE

In Alto Adige nelle ultime ore si è registrato un solo caso positivo da coronavirus, su 800 tamponi effettuati. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.144, delle quali 80 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta, le persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare sono 16.068 (delle quali 1.069 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

VENETO

In Veneto 69 nuovi casi (24.013 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 2.130. I nuovi tamponi sono 5.089 (differenza rispetto a ieri -4.376), il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 1.642.047.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive in Friuli Venezia Giulia sono 470, tre più di ieri. Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 16 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale da inizio emergenza). Lo ha comunicato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 11 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.934: 1.495 a Trieste, 1.254 a Udine, 872 a Pordenone e 300 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.115, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 442. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

LIGURIA

In Liguria sono 59 i nuovi casi di Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore, di cui 48 solo nella provincia di La Spezia. Lo ha reso noto la Regione Liguria. I tamponi effettuati da ieri sono stati appena 744, meno della metà di quelli eseguiti il giorno precedente, quando erano stati registrati 111 nuovi casi. Al momento in tutto il territorio regionale sono 77 le persone ricoverate in ospedale, 6 più di ieri, di cui 10 in terapia intensiva, mentre quelle positive sono 1905 e quelle sottoposte a sorveglianza attiva 1709. Tra i 77 ospedalizzati, ben 54 sono nella provincia di La Spezia, dove negli ultimi giorni si sono sviluppati diversi focolai.

EMILIA ROMAGNA

Sono 132 nuovi positivi, di cui 70 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. Questi i numeri odierni del coronavirus in Emilia Romagna dove si riscontrano 41 casi di rientro dall’estero, 28 da altre regioni. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: 74 positivi già in isolamento al momento del tampone e nessun decesso.

TOSCANA

In Toscana sono 12.499 i casi di positività al Coronavirus, 85 in più rispetto a ieri (27 identificati in corso di tracciamento e 58 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media degli 85 casi odierni è di 41 anni circa (il 28% ha meno di 26 anni, il 18% tra 26 e 40 anni, il 40% tra 41 e 65 anni, il 14% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 77% è risultato asintomatico, il 16% pauci-sintomatico, l`8% lieve. Delle 85 positività odierne, 13 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 2 per motivi di vacanza (Spagna). 3 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (Sardegna). 6 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l’ordinanza n.80 della Regione Toscana, di cui 4 riferibili a cittadini residenti fuori regione. Il 34% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 9.285 (74,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 589.018, 5.095 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2.070, +3,8% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 86 (+1 rispetto a ieri), di cui 9 in terapia intensiva (+1). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 90 anni, a Livorno. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.813 i casi complessivi ad oggi a Firenze (13 in più rispetto a ieri), 671 a Prato (3 in più), 865 a Pistoia (3 in più), 1.339 a Massa (18 in più), 1.589 a Lucca (6 in più), 1.151 a Pisa (22 in più), 593 a Livorno (2 in più), 900 ad Arezzo (8 in più), 530 a Siena (6 in più), 516 a Grosseto. Sono 532 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (4 in più). Sono 19, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 48 nella Nord Ovest, 14 nella Sud est. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 335 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 460 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 687 casi x100.000 abitanti, Lucca con 410, Firenze con 377, la più bassa Livorno con 177. Complessivamente, 1.984 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (75 in più rispetto a ieri, più 3,9%).

Sono 4.133 (171 in meno rispetto a ieri, meno 4%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1.717, Nord Ovest 1.547, Sud Est 869). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 86 (1 in più rispetto a ieri, più 1,2%), 9 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 12,5%). Le persone complessivamente guarite sono 9.285 (8 in più rispetto a ieri, più 0,1%): 193 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 9.092 (8 in più rispetto a ieri, più 0,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo. Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 90 anni. Relativamente alla provincia di notifica, la persona deceduta è a Livorno. Sono 1.144 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 418 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 175 a Massa Carrara, 147 a Lucca, 91 a Pisa, 64 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,7 x100.000 residenti contro il 58,9 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (89,8 x100.000), Firenze (41,3 x100.000) e Lucca (37,9 x100.000), il più basso a Grosseto (11,3 x100.000).

MARCHE

Sei i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche (ieri 20). Lo fa sapere il Gores in base ai 636 tamponi eseguiti di cui 348 nel percorso nuove diagnosi e 288 nel percorso guariti. Tre i contagi rilevati in provincia di Ancona, due in provincia di Ascoli Piceno e uno in provincia di Macerata. Questi casi comprendono due rientri dall’estero (Romania), due soggetti sintomatici, un caso rilevato dallo screening percorso sanitario e uno in fase di verifica. Due i nuovi ricoveri in ospedale. I tamponi processati sono stati 636, meno della metà rispetto al dato di domenica.

UMBRIA

Sono 12 i nuovi casi di positività accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, portando a 1.928 il totale. Emerge dai dati aggiornati dalla Regione sul suo sito. Si registrano due ricoverati in più (17), due in intensiva. Segnalati tre nuovi guariti, 1.476 totali, mentre rimangono 81 i morti. Gli attualmente positivi passano così da 362 a 371. Nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 565 tamponi, 165.993 dall’inizio della pandemia.

ABRUZZO

Quindici nuovi casi di pazienti positivi al Covid 19 in Abruzzo, 13 dei quali a L’Aquila e con il più giovane che ha solo un anno. Ora sono complessivamente 3906 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 15 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 68 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2914 dimessi/guariti I positivi in Abruzzo sono 520 (+11). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 166611 test. 31 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 2 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 487 (+12 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 519 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+12 rispetto a ieri), 925 in provincia di Chieti (+2), 1709 in provincia di Pescara (+1), 720 in provincia di Teramo (+2), 31 fuori regione (invariato) e 2 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Al netto dei riallineamenti e delle residenze accertate, i casi di oggi fanno riferimento alla provincia dell’Aquila (13) e alla provincia di Teramo (2). Si precisa che dei 15 casi registrati oggi in Abruzzo, 13 (tutti in provincia dell’Aquila) fanno riferimento a tracciamento di contatti di focolai (o casi singoli) già noti.

LAZIO

“Su quasi 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 159 casi di questi 119 sono a Roma e zero decessi”. Lo spiega l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, “Si conferma una prevalenza dei casi di rientro. Presso il laboratorio nazionale di riferimento dell’Istituto Spallanzani si sta sperimentando il test salivare rapido, attesi risultati entro la fine del mese. Nella Asl Roma 1 sono 33 i casi nelle ultime 24h e di questi dieci i casi di rientro, sette con link dalla Sardegna, uno dalla Polonia, uno – spiegq – dalla Romania e uno dal Trentino. diciassette sono i casi con link familiari o contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 2 sono 74 i casi nelle ultime 24h e tra questi nove i casi di rientro, tre con link dalla Sardegna, quattro dalla Romania, uno dalla Grecia e uno dalla Bulgaria. Nella Asl Roma 3 sono 12 i casi nelle ultime 24h e si tratta di dieci casi di rientro, otto con link dalla Sardegna e due dalla Campania. Un caso è un contatto di una caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 4 sono 7 i casi nelle ultime 24h e si tratta di tre casi di rientro dalla Romania. Uno è un contatto di caso già noto e isolato, uno individuato al test sierologico e uno su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 8 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi di rientro, due dalla Romania, uno dalla Calabria e uno dalla Spagna. Quattro – continua – i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 6 i casi nelle ultime 24h e sono contatti di casi già noti e isolati. Nelle province si registrano 19 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono tredici i casi e di questi otto sono di rientro, due con link dalla Sardegna, due dalla Romania, due dalla Svizzera, uno dalla Lombardia e uno dall’Albania. Due sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Frosinone si registrano sei casi e di questi due sono contatti di casi già noti e isolati e quattro sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione”.

BASILICATA

Dieci positivi su 516 tamponi processati in Basilicata. Lo rende noto la task force della Regione. Sono state registrate le guarigioni di 6 persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 57, di cui 53 si trovano in isolamento domiciliare. Salgono a 5 i ricoveri nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza una persona è ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo mentre a Matera sono quattro, tre nel reparto di malattie infettive e una in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza si registrano 28 decessi, 377 guariti e 59.870 tamponi analizzati, di cui 59.272 risultati negativi.

PUGLIA

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 7 settembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.649 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 43 casi positivi: 22 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 14 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 fuori regione. Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 328.329 test. 4.137 sono i pazienti guariti. 1.197 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.899, così suddivisi: 2.135 nella Provincia di Bari; 477 nella Provincia di Bat; 714 nella Provincia di Brindisi; 1.440 nella Provincia di Foggia; 701 nella Provincia di Lecce; 382 nella Provincia di Taranto; 49 attribuiti a residenti fuori regione; una provincia di residenza non è nota.

CAMPANIA

Sono 218 i nuovi casi emersi oggi in Campania, dato che la rende la regione con il maggior incremento di casi totali rispetto a ieri. Il totale dall’inizio dell’emergenza sale a 8.128 casi. Sono 4.262 i tamponi esaminati nelle ultime 24 ore con il totale dei tamponi che diventa 459.140. Non si registrano nuovi decessi legati al coronavirus: il totale dei deceduti dall’inizio dell’emergenza resta 448. Sono 12 i nuovi guariti, con il totale che sale a 4.490. Sono 3.190 le persone attualmente positive, 2.960 delle quali in isolamento domiciliare, 223 ricoverate con sintomi e 7 ricoverate in terapia intensiva.

CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 164.464 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.640 (+17 rispetto a ieri), quelle negative sono 162.824. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 11 in reparto; 23 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 15 in reparto; 1 in terapia intensiva; 62 in isolamento domiciliare; 453 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 2 in reparto; 83 in isolamento domiciliare; 296 guariti; 19 deceduti. Crotone: 1 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 5 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti.

SICILIA

Sono 49 i nuovi casi registrati in Sicilia. Salgono a 101 le persone ricoverate, ma restano 13 quelle che necessitano di cure in terapia intensiva. Nel complesso salgono a 1.379 gli attuali positivi attivi nell’isola, 1.265 dei quali in regime di isolamento domiciliare. Ci sono, comunque, 4 guariti da registrare Sono stati eseguiti 2.333 tamponi che portano il totale a oltre 375.800. Sul fronte della distribuzione provinciale si registrano 12 casi a Catania, 5 a Messina, 28 a Palermo fra i quali 15 migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa, 2 a Ragusa e uno a Siracusa.

SARDEGNA

Sono 2.564 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 59 nuovi casi, 48 da attività di screening e 11 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 136 in tutto. In totale sono stati eseguiti 148.018 tamponi, con un incremento di 1.155 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 46 i pazienti ricoverati in ospedale (+1 rispetto al dato di ieri), mentre sono 10 (+2) pazienti attualmente in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.086. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.280 (+1) pazienti guariti, più altri 6 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 2.564 casi positivi complessivamente accertati, 445 (+10) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 252 nel Sud Sardegna, 119 (+16) a Oristano, 199 (+14) a Nuoro, 1.549 (+19) a Sassari.

