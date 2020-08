Coronavirus, risalgono contagiati e vittime. Ricciardi: riapertura scuole a settembre non è scontata

In aumento i nuovi casi di coronavirus in Italia: oggi sono 403 nelle ultime 24 ore, mentre ieri l’incremento era stato di 320. Ma nelle ultime 24 ore sono stati fatti 53.976 tamponi, ieri erano stati fatti solo 30.666. E’ quanto riporta il bollettino quotidiano sulla situazione del covid-19 in Italia del ministero della Salute. Il totale dei casi di coronavirus in Italia registra così quota 254.636 dall’inizio dell’epidemia. Nelle ultime 24 ore, invece, sono 5 i morti, ieri erano stati quattro e così il totale delle persone decedute arriva a quota 35.405 dall’inizio dell’epidemia. I ricoverati con sintomi sono complessivamente 843, in aumento di 33 casi rispetto a 24 ore fa. In terapia intensiva ci sono 58 pazienti, come ieri. In isolamento domiciliare 14.188, 189 in più rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 15.089, 222 in più rispetto a 24 ore fa. Tra dimessi e guariti si contano 204.142 persone, in aumento di 174 unità. I maggiori incrementi di contagiati si sono verificati in Veneto (60), Lombardia (50) e Lazio (43). La Regione Basilicata comunica che 2 casi già risultati positivi e segnalati il 15 agosto, sono risultati negativi ai test di conferma per SARS CoV-2 di II livello e detratti dal computo totale.

In ogni caso, da giorni il virus è tornato a farsi sentire. E se nei prossimi giorni il numero dei contagi continuerà a crescere, per Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica di Roma. “c’è un problema serio” da affrontare. Non è ipotizzabile sono “la chiusura di aree con focolai”, ma addirittura che “non riaprano le scuole”. Tutto “dipenderà dal comportamento responsabile delle persone”. “La problematicità – dice – è diffusa su tutto il territorio nazionale. Non c’è nessuna zona che parte avvantaggiata o svantaggiata. Tutto dipenderà dalla capacità che avranno i territori e le autorità sanitarie di intercettare e circoscrivere i focolai. Naturalmente, ogni sviluppo futuro dipenderà soprattutto dal comportamento delle persone”. “Non c’è nessuna parte del territorio nazionale che oggi è immune. Tutte quante le regioni sono vulnerabili e a rischio e ripartono da una condizione simile. Forse le uniche ancora svantaggiate dalla situazione precedente sono la Lombardia, il Veneto e, in parte, l’Emilia Romagna. Queste tre Regioni continuano ad avere dati peggiori rispetto al resto d’Italia”.

Continua intanto a calare l’età media delle persone trovate positive al coronavirus in Italia. Nell’ultimo mese, stando all’ultimo report pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità, la media è scesa a 35 anni, mentre il dato cumulativo dall’inizio della pandemia è pari a 60 anni. L’età media dei contagiati, insomma, si è quasi dimezzata rispetto allo scorso inverno-inizio primavera. I numeri parlano chiaro: il 14,8 per cento dei casi è nella fascia di età 0-18 anni (fascia che nei primi mesi dell’epidemia faceva registrare valori bassissimi, intorno all’1 per cento). Mentre la grande maggioranza, il 56,4 per cento, ha tra i 19 e i 50 anni. Il 18,9 per cento è nella fascia 51-70 anni, e solo il 9,92 per cento ha più di 70 anni. Dati che spiegano in parte anche l’aumento percentuale di casi asintomatici o lievi, che negli under 30 sono i due terzi del totale, mentre negli anziani sono meno del 50 per cento. in aggiornamento

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Nessun nuovo decesso in Lombardia per Covid 19 nelle ultime 24 ore, mentre sono 50 i nuovi casi positivi su 5.548 tamponi effettuati (1.423.476 il totale di quelli effettuti dall’inizio della pandemia). E’ quanto si legge nel consueto bollettino della Regione Lombardia. Dei 50 nuovi casi individuati 6, precisa la Regione, sono debolmente positivi e uno rilevato a seguito di test sierologico. Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva (14) mentre salgono a 150 quelli non in terapia intensiva (150). Il totale dei guariti/dimessi è di 75.319 (+71), di cui 1.303 dimessi e 74.016 guariti. A livello provinciale, nelle ultime 24 ore non si registra alcun contagio a Cremona, Lecco, Lodi, Sondrio e Varese. Mentre in provincia di Milano i nuovi casi sono saliti a 15, di cui 7 in città; a Bergamo 13; Brescia, Como e Monza e Brianza 4 a testa; 6 a Mantova e 3 a Pavia.

PIEMONTE

Oggi l`Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26. 533 (+8 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3301 (+1) Alessandria, 1597 (+0) Asti, 848 (+0) Biella, 2505 (+2) Cuneo, 2379 (+0) Novara, 13.639 (+5) Torino, 1117 (+0) Vercelli, 971 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 176 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 556 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell`esito del secondo. I decessi sono 4141. 1 decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall`Unità di Crisi della Regione, di cui 0 al momento registrati nella giornata di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è di 4141 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1831 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. La situazione dei contagi. Sono 32.127 (+27 rispetto a ieri, di cui 19 asintomatici. Dei 27 casi, 15 screening, 9 contatti di caso, 3 con indagine in corso. I casi importati sono 13 su 27), i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4140 Alessandria, 1902 Asti, 1057 Biella, 3018 Cuneo, 2883 Novara, 16.099 Torino, 1444 Vercelli, 1158 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 276 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 150 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 80 (+5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 814 I tamponi diagnostici finora processati sono 540.445, di cui 296.626 risultati negativi.

EMILIA ROMAGNA

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 30.498 casi di positività, 21 in più rispetto a ieri. Di questi 7 sono persone rientrate dalle vacanze all’estero. In regione si registra nelle ultime 24 ore un solo decesso per Covid-19, una signora residente in provincia di Forlì-Cesena. Il numero totale dei deceduti sale a 4.454 da febbraio ad oggi. I tamponi effettuati ieri – fa sapere la Regione in una nota stampa – sono 8.645, per un totale di 780.697. A questi si aggiungono anche 1.278 test sierologici. Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.713 (-23 rispetto a ieri), quasi il 96% dei casi attivi. Restano 4 i pazienti in terapia intensiva. Scende invece il numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 72, due in meno rispetto a ieri. Le persone complessivamente guarite sono 24.255 (+45 rispetto a ieri): 89 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 24.166 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

TOSCANA

In Toscana sono 10.885 i casi di positività al Coronavirus, 31 in più rispetto a ieri (15 identificati in corso di tracciamento e 16 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 9.028 (82,9% dei casi totali). L’età media dei 31 casi odierni è di 42 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 32% è risultato asintomatico, il 47% pauci-sintomatico e il 16% con sintomatologia lieve. Sono 5 i casi rientrati dall’estero, di cui 3 per motivi di vacanza (più 3 contatti). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 474.476, 3.425 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 718, +4,5% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Si ricorda che a partire dal 24 giugno 2020, il Ministero della Salute ha modificato il sistema di rilevazione dei dati sulla diffusione del Covid-19. I casi positivi non sono più indicati secondo la provincia di notifica, bensì in base alla provincia di residenza o domicilio.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri. Sono 3.392 i casi complessivi ad oggi a Firenze (9 in più rispetto a ieri), 584 a Prato (3 in più), 775 a Pistoia, 1.097 a Massa (8 in più), 1.455 a Lucca (4 in più), 980 a Pisa, 508 a Livorno, 739 ad Arezzo (4 in più), 457 a Siena (3 in più), 427 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 12, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 12 nella Nord Ovest, 7 nella Sud est. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 20 (5 in più rispetto a ieri, più 33,3%), 4 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 9.028 (stabili rispetto a ieri): 117 persone clinicamente guarite (7 in meno rispetto a ieri, meno 5,6%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.911 (7 in più rispetto a ieri, più 0,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo. Oggi non si registrano nuovi decessi. Restano quindi 1.139 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 145 a Lucca, 91 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

LIGURIA

In Liguria sono 27 i nuovi casi di Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la Regione Liguria, sottolineando che da ieri sono stati effettuati 1589 tamponi. Dei 27 nuovi contagiati, 12 erano tornati da vacanze o viaggi all’estero. Al momento sono 26 i pazienti ricoverati in ospedale in tutto il territorio ligure, uno in più di ieri, di cui uno in terapia intensiva.

ABRUZZO

Cinque nuovi casi in Abruzzo e nessun decesso in regione dove in particolare sono complessivamente 3570 i casi positivi al Covid 19 registrati dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 5 nuovi casi (uno dei quali trasferito dalla Regione Lazio e riferito al giovane di Pescara trovato positivo al test eseguito all’aeroporto di Fiumicino), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2840 dimessi/guariti (+2 rispetto a ieri, di cui 11 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2829 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 258 (+3 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 141741 test. 27 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 230 (+3 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 305 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 886 in provincia di Chieti, 1654 in provincia di Pescara (+1 rispetto a ieri), 696 in provincia di Teramo (+4 rispetto a ieri), 28 fuori regione e 1 per il quale sono in corso verifiche sulla provenienza.

LAZIO

Oggi nel Lazio si registrano 43 casi e un decesso. Dei 43 nuovi casi – ha spiegato l`assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D`Amato – più della metà sono casi di importazione. Dodici i casi di rientro dalla Sardegna e di questi sei con link a festa a Porto Rotondo. I casi di importazione o che riguardano giovani di rientro da vacanze nel dettaglio: otto i casi di rientro da Grecia (un caso da Creta e tre da Corfù), sette i casi da Croazia, cinque i casi da Spagna, un caso dalla Francia e un caso di rientro da Malta. “Tra ieri e oggi – ha sottolineato l’assessore del Lazio – abbiamo effettuato oltre 5mila test sui viaggiatori di rientro dai paesi a rischio.

Il sistema dei controlli negli aeroporti sta funzionando e questo ci permette di intercettare precocemente i casi asintomatici che altrimenti avrebbero viaggiato per l`Italia”. Inoltre “prenderanno il via dal 20 agosto i test sierologici per le scuole per i docenti e il personale scolastico del Lazio”.

Ecco nel dettaglio i nuovi casi nel territorio: nella Asl Roma 2 sono già 334 le prenotazioni per i test nella giornata del 20 agosto e 1.706 le prenotazioni totali dei docenti. Nella Asl Roma 1 sono ventidue i casi nelle ultime 24h e tra questi dieci di rientro dalla Sardegna e di questi sei con link ad una festa a Porto Rotondo, altri dieci casi sono di rientro da vacanze, cinque dalla Croazia, quattro dalla Grecia (due da Corfù) e uno da Spagna. Al momento non ci sono nuovi casi positivi per quanto riguarda il cluster della casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore. Nella Asl Roma 2 sono sei i casi nelle ultime 24h e tra questi tre sono casi di rientro due dalla Grecia e uno dalla Spagna. Due i casi che hanno un link con un caso noto e isolato. Nella Asl Roma 3 sono due i casi nelle ultime 24h e tra questi un caso di un ragazzo di rientro dall`Emilia-Romagna è in corso l`indagine epidemiologica.

Un caso di un uomo contatto di un caso di rientro dalla Croazia. Nella Asl Roma 5 un caso nelle ultime 24h e si tratta di un uomo di rientro da un viaggio in Sardegna, avviata l`indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 6 sono quattro i casi nelle ultime 24h e tra questi un caso di un ragazzo di 19 anni di rientro da un viaggio per studenti a Corfù (Grecia) organizzato dall`associazione Scuolazoo. Un caso di una donna di 28 anni di rientro da un viaggio in Spagna e un caso di una donna di 31 anni . Nelle province si registrano otto casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone si registrano tre casi e si tratta di una donna di 37 anni di rientro dalla Francia ora ricoverata in ospedale. Un caso di un uomo di 31 anni di rientro da Malta e un caso di un uomo di rientro da un viaggio a Creta (Grecia). Nella Asl di Latina sono tre i casi e tra questi un caso di un uomo di rientro dalla Spagna, avviato il contact tracing internazionale. Nella Asl di Viterbo sono due i casi e si tratta di un caso di rientro da un viaggio in Croazia e un caso individuato al drive-in e di rientro dalla Sardegna, avviato il contact tracing.

CAMPANIA

In Campania 35 nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, di cui 12 provenienti dall’estero o contatti di precedenti casi di rientro. Zero i decessi e 6 le persone guarite. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. Il numero dei contagi, da inizio pandemia, sale a 5.347, mentre i decessi restano 440. Il totale dei guariti è 4.311, i tamponi eseguiti complessivamente 366.453, di cui 3.156 nella giornata di ieri.

