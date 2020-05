Coronavirus, torna a crescere il numero di vittime quotidiane. “Pesa” la Lombardia

Purtroppo torna a salire il numero delle vittime, 111 nelle ultime 24 oree principalmente a causa dell’aumento dei morti in Lombardia, allargandosi ulteriormente il divario tra la stessa Lombardia e tutte le altre regioni. E ciò, nonostate l’odierno bollettino della Protezione civile è incompleto perché la regione Abruzzo non ha fatto pervenire l’aggiornamento dei dati. Oggi per la prima volta sono 11 le regioni senza nemmeno una vittima: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna. E si registra una sola vittima nelle Marche e una in Sicilia. Inoltre la Lombardia è l’unica regione che oggi fa registrare più di 10 vittime.

Dei 416 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 221 nuovi positivi (il 53,1% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 82 casi in Piemonte, di 32 in Liguria e 20 in Emilia Romagna. Nessun caso in Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna.

Tornando al bollettino della Protezione civile, riscontriamo che il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 232.664, con un incremento rispetto a ieri di 416 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 43.691, con una decrescita di 2.484 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 450 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 25 pazienti rispetto a ieri.

Mentre 6.680 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 414 pazienti rispetto a ieri. Sono invece in isolamento (senza sintomi o con sintomi lievi) 36.561 persone, pari all`84% degli attualmente positivi. Tra dimessi e guariti si contano in totale 155.633 con una variazione rispetto a ieri di 2.789 casi. I morti nelle ultime 24 ore sono 111, come detto, per un totale di 33.340. Inoltre, i tamponi effettuati sono 3.824.621 (+69.342).

DATI PER REGIONE

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 21.809 in Lombardia, 5.290 in Piemonte, 3.279 in Emilia-Romagna, 1.612 in Veneto, 1.166 in Toscana, 781 in Liguria, 3.055 nel Lazio, 1.347 nelle Marche, 981 in Campania, 1.222 in Puglia, 366 nella Provincia autonoma di Trento, 999 in Sicilia, 305 in Friuli Venezia Giulia, 770 in Abruzzo*, 137 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 186 in Sardegna, 17 in Valle d’Aosta, 151 in Calabria, 156 in Molise e 31 in Basilicata.

