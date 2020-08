Coronavirus, aumentano i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva. E i test rapidi già danno i primi frutti

Sono 320 i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, portando il totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia a 254.235. Arriva puntuale il quotidiano bollettino del ministero della Salute che parla di un totale degli attualmente positivi di 14.867 (+134 rispetto ieri). Degli attualmente positivi 810 sono ricoverati con sintomi, ieri erano 787, con un aumento quindi di 23 ricoveri; 58 sono in terapia intensiva più due rispetto a ieri; 13.999 sono in isolamento domiciliare.. Sono 4 i nuovi decessi (come ieri) per un totale di 35.400 da inizio pandemia. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 203.968, 186 in più rispetto a ieri.

Intanto, è stato individuato con i test rapidi all`aeroporto di Fiumicino un terzo caso di positività al coronavirus: un ragazzo francese proveniente da Spalato, in Croazia; è il terzo individuato all’aeroporto dopo il ragazzo di Pescara di rientro da Malta e la ragazza romana proveniente dalla Grecia. Lo ha comunicato l`Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, aggiungendo che “il ragazzo è asintomatico e sta bene. E’ stato posto in isolamento. Avviato il contact tracing internazionale”. in lavorazione

I DATI PER REGIONE

Lombardia : 5.335 +43

: 5.335 +43 Piemonte : 874 +16

: 874 +16 Emilia Romagna : 1.814 +41

: 1.814 +41 Veneto : 1634 +46

: 1634 +46 Toscana : 687 +21

: 687 +21 Liguria : 295 +16

: 295 +16 Lazio 1.329 +51

1.329 +51 Marche : 195 +8

: 195 +8 Campania : 567 +34

: 567 +34 Trento : 59 +1

: 59 +1 Sicilia : 718 +14

: 718 +14 Puglia : 325 +4

: 325 +4 Abruzzo : 255 +5

: 255 +5 Friuli-Venezia Giulia : 201 +5

: 201 +5 Bolzano : 127 +2

: 127 +2 Umbria : 85 +1

: 85 +1 Sardegna : 110 +7

: 110 +7 Valle d’Aosta 8 +1

8 +1 Calabria : 149 +4

: 149 +4 Molise : 35

: 35 Basilicata: 65

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Nelle ultime 24 ore in Lombardia non si sono registrati decessi per Coronavirus, mentre i nuovi positivi sono 43, su 4.174 tamponi effettuati. I ricoverati in terapia intensiva, si legge nel bollettino quotidiano, sono 14 (+1), stabili a 147 quelli non in terapia intensiva. I guariti e dimessi sono 85. Fra le province, il maggior numero di nuovi casi, 10, si registra a Milano, di cui 3 in città e a Como di cui 9 sono di età compresa fra i 18 e 21 anni, alcuni dei quali rientrati dalla Croazia. Zero casi a Cremona, Lecco e Sondrio.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 206 (5 più di ieri). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 6 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 5 nuovi contagi, di cui 4 contratti fuori regione; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.512: 1.433 a Trieste, 1.080 a Udine, 763 a Pordenone e 233 a Gorizia, alle quali si aggiungono tre persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.958, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 192. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

ALTO ADIGE

Nelle ultime 24 ore l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha identificato 2 nuove infezioni da coronavirus, su 566 tamponi effettuati. A livello provinciale l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige informa che ad oggi (17 agosto) sono stati effettuati in totale 122.522 tamponi su 64.243 persone. I numeri in breve: Tamponi effettuati ieri (16 agosto): 566 nuovi tamponi positivi: 2, numero delle persone positive al coronavirus: 2.804, numero complessivo dei tamponi effettuati: 122.522, numero delle persone sottoposte al test: 64.243 (+353), pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, nelle cliniche private: 7, pazienti Covid-19 in isolamento nella struttura di Colle Isarco: 7, numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 1, decessi complessivi (incluse le case di riposo): 292 (+0), persone in isolamento domiciliare: 1.387, persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 12.630, persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 14.017, persone guarite: 2.385 (+4). A queste si aggiungono 888 (+1) persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Totale: 3.273 (+5), collaboratori dell’Azienda sanitaria positivi al test: 234; 232 guariti.

TOSCANA

In Toscana sono 10.854 i casi di positività al coronavirus, 21 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 16 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 9.028 (83,2% dei casi totali). L’età media dei 21 casi di oggi è di 40 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 43% è risultato asintomatico, il 29% pauci-sintomatico, il 24% con sintomi lievi. Un caso dei 21 presenta sintomatologia severa. Sono 11 i casi rientrati dall’estero, di cui 9 per motivi di vacanza. Gli attualmente positivi sono oggi 687, +3% rispetto a ieri. Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 77 anni. Questi i dati – accertati dalla regione alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in Toscana e comunicati dalla stessa regione. Ecco i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri: sono 3.383 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2 in più rispetto a ieri), 581 a Prato, 775 a Pistoia, 1.089 a Massa (4 in più), 1.451 a Lucca (7 in più), 980 a Pisa (1 in più), 508 a Livorno (2 in più), 735 ad Arezzo, 454 a Siena (2 in più), 427 a Grosseto (3 in più). Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 2 quindi i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 14 nella Nord Ovest, 5 nella Sud est.

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 291 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 421 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 559 casi x 100.000 abitanti, Lucca con 374, Firenze con 335, la più bassa Livorno con 152. Complessivamente, 672 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (19 in più rispetto a ieri, più 2,9%). Sono 1.734 (65 in meno rispetto a ieri, meno 3,6%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1.061, Nord Ovest 426, Sud Est 247). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 15 (1 in più rispetto a ieri, più 7,1%), 4 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 9.028 (stabili rispetto a ieri): 124 persone clinicamente guarite (6 in meno rispetto a ieri, meno 4,6%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.904 (6 in più rispetto a ieri, più 0,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Oggi in Toscana si registra un nuovo decesso: un uomo di 77 anni. Relativamente alla provincia di notifica, la persona deceduta è a Pisa. Sono 1.139 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 174 a Massa Carrara, 145 a Lucca, 91 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 25 a Grosseto, 8 persone sono decedute in Toscana ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,5 x 100.000 residenti contro il 58,6 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (89,3 x 100.000), Firenze (41,2 x 100.000) e Lucca (37,4 x 100.000), il più basso a Grosseto (11,3 x 100.000).

LAZIO

Oggi nel Lazio si registriamo 51 nuovi casi di coronavirus ( il più alto incremento tra le regioni) e zero decessi. “La metà di questi casi è di importazione”, ha spiegato l`assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D`Amato. In particolare, sono sei i casi di rientro dalla Sardegna con link a una festa a Porto Rotondo, otto gli operatori sanitari riferiti al cluster della casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore (Asl Roma 1). I casi di importazione o che riguardano giovani di rientro da vacanze provengono: dieci da Grecia (quattro da Corfù), otto i casi di rientro da Spagna, tre i casi da Croazia, due casi da Ucraina, due casi da Malta e un caso da Francia. Riguardo alla distribuzione sul territorio, l’assessore ha spiegato che nella Asl Roma 1 sono ventinove i casi nelle ultime 24h e tra questi sei sono casi di rientro dalla Sardegna con un link ad una festa a Porto Rotondo.

Undici i casi intercettati ai drive-in e di rientro dalle località turistiche, sei dalla Spagna, quattro dalla Grecia e uno dalla Croazia. Due i casi individuati in accesso al Pronto soccorso. Sono 8 i casi di operatori sanitari riferiti al cluster individuato nella casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore dove è in corso l`indagine epidemiologica e si stanno completando i trasferimenti dei pazienti positivi dalla struttura che è posta in isolamento. Nella Asl Roma 2 sono sei i casi nelle ultime 24h e tra questi due i casi da Ucraina, un caso da Grecia e un caso con un link ad un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 3 sono sei i casi nelle ultime 24h e tra questi un caso di una ragazza originaria dell`Equador e di rientro da un viaggio a Malta. Un caso di un uomo originario del Perù e di rientro da un viaggio a Malta.

Un caso di un ragazzo di 19 anni di rientro dalla Croazia, una donna di 87 anni e un uomo di 82 anni individuati in accesso al Pronto soccorso e un caso di un ragazzo di 25 anni di rientro da un viaggio in Francia. Nella Asl Roma 5 sono due i casi nelle ultime 24h e tra questi un caso di una donna di rientro da un viaggio in Croazia con un passaggio a Vienna, in corso il contact tracing internazionale. Nella Asl Roma 6 sono otto i casi nelle ultime 24h e tra questi tre ragazze e un ragazzo di rientro dal viaggio scolastico a Corfù (Grecia) riferibile all`associazione Scuolazoo. Un caso di una bambina di 8 anni residente in Spagna è in corso l`indagine epidemiologica. Un caso di una donna di rientro da un viaggio in Spagna (Malaga) e un caso di una ragazza di rientro da un viaggio in Grecia. Infine per quanto riguarda le province si registrano zero casi e zero decessi nelle ultime 24 ore.

