Coronavirus, un caso ogni 50 tamponi. Mai così pochi nuovi positivi dal 10 marzo

Una decrescita sostanziale della maggior parte delle curve quella che si registra oggi 5 maggio seconda giornata della Fase 2. I dati forniti della Protezione Civile vedono +1.075 positivi per un totale complessivo di 213.013 casi accertati nel nostro paese di cui 85.231 guariti (+2352) e 29.315 decessi (+236). E purtroppo, il numero dei decessi di oggi, 236, è maggiore rispetto a quello di ieri (195).

Il numero dei casi positivi al nuovo Coronavirus in Italia è salito a 213.013 (+ 1.075 rispetto a ieri), di cui 85.231 guariti (+2352) e 29.315 decessi (+236). Dei contagiati, 80.770 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 16.270 sono ospedalizzati e 1.427 sono ricoverati in terapia intensiva, affermando il trend decrescente delle ultime settimane. Le regioni più colpite dall’infezione restano Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Valle d’Aosta e Molise hanno registrato zero casi. Finora sono stati effettuati 2.246.666 tamponi, di cui 55263 nelle ultime 24 ore.

TUTTI I DATI PER PROVINCIA

Il fattore di contagio R0 resta sotto l’1 per cento. Una persona contagiata quindi contagia meno di una persona. “Si deve far di tutto perchè il contagio non ritorni sull’1”, dicono dalla Protezione Civile che da anche i dati della Lombardia: continua la decrescita – 500 positivi e cala il numero dei ricoveri in terapia intensiva -213 per un totale di 6.201, meno 23 posti letto occupati per un totale di 509. I tamponi effettuati sono stati 6.455 (arrivando a un totale di 425.290). E proprio in rapporto ai tamponi, la rilevazione di nuovi casi è molto bassa, inferiore al due percento, meno di un caso ogni 50 test effettuati. Dei 1075 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 500 nuovi positivi (il 46,5% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 152 casi in Piemonte, 100 in Emilia Romagna, di 29 in Veneto, di 30 in Toscana, di 63 in Liguria e di 67 nel Lazio.

