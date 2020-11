Covid, 5 regioni entrano in zona arancione e Bolzano è zona rossa

Il ministro della Salute Roberto Speranza firma la nuova ordinanza: cinque Regioni, ovvero Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, entrano in area arancione e la provincia autonoma di Bolzano diventa area rossa. Lo rende noto il ministero della Salute spiegando che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus responsabile di Covid-19 il ministro della Salute, Roberto Speranza, sentiti i presidenti delle Regioni interessate, ha firmato l’ordinanza che individua le Regioni che in base all`analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell`epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell`Istituto superiore di sanità, passano dall’area gialla a quella arancione e rossa” (livello di rischio alto livello 3 l’area arancione – rischio alto di massima gravità, livello 4 l’area rossa). Le misure previste dall’ordinanza entrano in vigore l’11 novembre 2020 ed è in vigore per 15 giorni.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree di rischio conta in area gialla ancora la Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto; in area arancione Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria; in area rossa Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

