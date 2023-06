De Luca: premiati magistrati che perdono tempo a fare gossip

Vincenzo De Luca

“Bisogna avviare una battaglia di civiltà in questo paese contro il rapporto malato che si è costituito fra sistema dell’informazione e alcune procure e contro lo squilibrio interno alla magistrature. Vi è un sistema in cui non vengono premiati quei magistrati, che sono la stragrande maggioranza, che coltivano il diritto e hanno un senso della sacralità della propria missione, ma quelli che perdono tempo a fare gossip e pubblicità per promuovere la propria carriera”.

E’ il commento del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando a margine di un appuntamento a Napoli. “Dobbiamo fare questa battaglia perché l’Italia entri in un contesto di civiltà del diritto che per larga parte si è perduto. La giustizia è al servizio dei cittadini, non viceversa: questo è il principio che dobbiamo affermare” conclude.

