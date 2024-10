Designazioni arbitrali per la settima giornata di calcio Serie A

Designazioni Arbitrali per la Settima Giornata di Serie A. La settima giornata di Serie A si preannuncia ricca di emozioni, con partite che promettono spettacolo e intensità. Ecco le designazioni arbitrali per i match in programma:

Napoli – Como: l’anticipo di venerdì 4 ottobre alle ore 18:30 sarà diretto da Ermanno Feliciani

Hellas Verona – Venezia: la partita sarà arbitrata da Guida.

Udinese – Lecce: dirigerà l’incontro Mariani.

Atalanta – Genoa: l’arbitro designato è Chiffi.

Inter – Torino: il match di sabato alle 20:45 sarà diretto da Marcenaro di Genova.

Juventus – Cagliari: la partita di domenica alle 12:30 vedrà Marinelli di Tivoli come arbitro principale.

Bologna – Parma: l’incontro sarà arbitrato da Di Bello.

Lazio – Empoli: dirigerà la partita Ayroldi.

Monza – Roma: l’arbitro designato è La Penna.

Fiorentina – Milan: il posticipo di domenica alle 20:45 sarà diretto da Pairetto di Nichelino.

