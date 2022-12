È morto Franco Frattini, due volte ministro degli Esteri. Aveva 65 anni

È morto Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato dallo scorso 14 gennaio. Se n’è andato ieri sera al Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato per un tumore. Da tempo malato, Frattini aveva deciso di portare avanti le cure in modo riservato. Aveva 65 anni. Nato a Roma il 14 marzo 1957, era laureato in Giurisprudenza. Dopo la laurea con lode alla Sapienza di Roma, nel luglio del 1979, nel 1981 diventa Procuratore dello Stato e magistrato del Tar Piemonte, nel 1986 viene nominato consigliere giuridico del Ministero del Tesoro. Nel 1990 e 1991 lavora come consigliere giuridico del vicepresidente del Consiglio Claudio Martelli nel sesto governo Andreotti.

Parlamentare, esponente di Forza Italia e del Popolo della Libertà, con Silvio Berlusconi presidente del Consiglio, Frattini è stato per due volte ministro degli Esteri: prima negli anni 2002-2004 e poi negli anni 2008-2011. L’anno e mezzo di Frattini da ministro degli Esteri (2002-2004) fu particolarmente delicato: in quel periodo l’Italia appoggiò l’invasione dell’Iraq da parte degli Stati Uniti, e la maggioranza di governo di Berlusconi fu decisiva in parlamento per approvare l’invio di circa 3.200 soldati italiani nel paese (un contingente assai minore rispetto a quelli statunitense e britannico). Nelle operazioni militari in Iraq morirono alcune decine di italiani e ci furono diversi rapimenti eclatanti di italiani. L’appoggio italiano agli Stati Uniti in Iraq fu controverso e molto criticato da una parte dell’opinione pubblica.

Con la crisi di governo del 2004 ci fu un rimpasto che portò al terzo governo Berlusconi, in cui l’incarico di ministero degli Esteri passò a Gianfranco Fini. Dal 2004 Frattini uscì così dal parlamento italiano per ricoprire l’incarico di commissario europeo per la Giustizia, che mantenne fino al 2008. In quel periodo fu anche nominato tra i cinque vicepresidenti della Commissione europea e Commissario per la Giustizia, Sicurezza e Libertà negli anni 2004-2008. L’ultimo incarico, alla presidenza del consiglio di Stato, gli è stato affidato lo scorso 14 gennaio. In quei giorni, il suo nome era entrato anche nel dibattito sulla scelta del nuovo presidente della Repubblica, prima che le forze politiche convergessero sulla riconferma di Sergio Mattarella.

Per Silvio Berlusconi, “Franco Frattini è stato un vero servitore dello Stato: in Italia e all’estero dove si è fatto apprezzare da tutti per la competenza con la quale ha svolto il ruolo di Commissario europeo e poi di ministro degli Esteri. Di lui ricorderò sempre la grande capacita’ di affrontare col sorriso problemi complessi, di trovarsi a suo agio in ogni ruolo e la stima che ha seminato. Mancherà a me come a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di poter collaborare con lui. Un abbraccio ai famigliari”. Profonda vicinanza alla famiglia anche da parte del presidente del Senato Ignazio La Russa: “Apprendo con enorme dispiacere la notizia della scomparsa di Franco Frattini. Per molti anni ho avuto modo di lavorare con lui apprezzando le sue doti umane e politiche. Con Franco se ne va una persona perbene, una di quelle che lasciano tanti buoni ricordi. Alla famiglia giungano le mie sentite condoglianze”.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto: “Franco Frattini era un uomo garbato e intelligente, un servitore delle istituzioni. Era mio amico. Rivolgo a nome del governo sentite condoglianze a famiglia e amici. Saremo fieri di portare a termine la riforma del codice degli appalti alla quale aveva lavorato con dedizione”. “La Farnesina piange la scomparsa dell’ex ministro degli Esteri Franco Frattini. L’Italia perde un leader capace di interpretare con profondo senso dello Stato quei valori di dialogo e cooperazione a fondamento della diplomazia italiana”, si legge sull’account Twitter del ministero degli Esteri. Al cordoglio si è unito anche il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “La scomparsa di Franco Frattini rende molto triste questa notte di Natale”, scrive su Twitter, “ci lascia un grande servitore dello Stato con il quale ho condiviso tanti momenti importanti della politica italiana. Un caro abbraccio alla sua famiglia. Ciao Franco, riposa in pace”.

Lo ricorda anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: “Aver appreso della morte prematura dell’amico Franco Frattini mi ha addolorato tantissimo. Lo ricordo con affetto e rispetto, grato dei suoi consigli, insieme abbiamo combattuto tante battaglie. Sempre misurato e preparato, si è sempre distinto per dignità e grande educazione. Ai suoi familiari vanno le mie più sentite condoglianze”. “La scomparsa di Franco Frattini lascia un vuoto incolmabile nelle Istituzioni, in tutti noi, nella grande famiglia di Forza Italia, che piange un uomo autorevole, capace e perbene, che da commissario europeo e da ministro degli Esteri ha saputo tenere alto all’estero il nome del nostro Paese”, scrive su Twitter la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli.

Anche Roberto Speranza ha voluto dedicare un pensiero a Frattini su Twitter: “Cordoglio per la scomparsa di Franco Frattini. Un uomo delle istituzioni sempre al servizio del Paese”. E Paolo Gentiloni, commissario Ue agli Affari economici, scrive: “Ricordo Franco Frattini protagonista nelle istituzioni italiane ed europee. Competente, stimato e sempre aperto al dialogo. Mi unisco al dolore dei familiari per la sua scomparsa prematura”. Anche il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia di Franco Frattini. “Siamo addolorati e affranti. Ci lascia un uomo delle Istituzioni e un fine giurista. Il Cga perde una guida autorevole e illuminata”. Il Consiglio ha voluto ricordare il Presidente dell’Organo di governo autonomo della Magistratura Amministrativa con il video del lunghissimo applauso che gli ha tributato il Cga il giorno della sua nomina alla Presidenza del Consiglio di Stato.

