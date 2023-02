E’ morto Mario Preve, patron di Riso Gallo

E’ morto il patron di Riso Gallo, Mario Preve. E’ quanto comunica l’azienda. “Con profondo dolore, Riso Gallo dà l`annuncio della scomparsa di Mario Preve, proprietario e presidente di Riso Gallo. L’azienda esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità di dipendenti per questa enorme perdita”. Mario Preve ha una lunga storia nell’industria del riso. È stato presidente di Riso Gallo, presidente dell’Associazione italiana industrie risiere (Airi), membro del cda dell’Ente nazionale risi, primo italiano a essere eletto presidente dell’Unione delle associazioni delle riserie europee, federazione che ha preceduto la Ferm, fondatore e membro attivo dell’Esecutivo Ferm per molti anni. Nato a Buenos Aires nel 1941, Mario Preve si è laureato in economia e commercio in Italia, proseguendo poi gli studi alla Harvard Business School. Sposato, ha quattro figli, tutti impegnati in Riso Gallo.

“Grazie alla sua visione imprenditoriale e al suo costante impegno, Mario Preve ha reso Riso Gallo una realtà riconosciuta a livello internazionale, il cui marchio è sinonimo di made in Italy – si legge in una nota – Un leader dal grande senso del dovere e dalla profonda umanità, da sempre impegnato nello sviluppo della sua azienda con l’obiettivo di creare valore per l’intero comparto e per il territorio nazionale”. Un uomo che sarà ricordato anche per la vicinanza alla comunità e il profondo legame con la famiglia. E a proposito di vicinanza alla comunità il primo a ricordarlo in un post su Facebook è stato il sindaco della città di Robbio, Roberto Francese, che lo descrive come una “persona straordinaria”, “legatissimo alla nostra città, aveva un approccio amichevole e non padronale con ognuno dei dipendenti. Sempre gentile, discreto, rispettoso. Un signore di altri tempi che tanto ha fatto per Robbio”. Della sua carriera il sindaco sottolinea anche la capacità di Preve di essere riuscito a gestire il cambio generazionale con i suoi quattro figli “fondamentale in una azienda con oltre 160 anni di storia”.

