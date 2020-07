Genoa-Spal 2.0, i rossoblù tornano a sperare nella salvezza

Il Genoa torna a vincere per la prima volta da marzo e batte per 2-0 una Spal sempre più ultima in fondo alla classifica della Serie A. Partita a senso unico a Marassi, dove il Grifone si porta in vantaggio al 24′ grazie a Goran Pandev e trova il raddoppio al 54′ con una punizione magistrale di Lasse Schone. Per gli ospiti nessun tiro in porta e l’unica buona notizia rappresentata da Letica, che neutralizza un rigore di Iago Falque al 37′.

Risultati 32esima giornata: Lazio-Sassuolo 1-2, Brescia-Roma 0-3, Juventus-Atalanta 2-2, Genoa-Spal 2-0, Cagliari-Lecce (ore 19.30), Fiorentina-Verona (ore 19.30), Parma-Bologna (ore 19.30), Udinese-Sampdoria (ore 19.30), Napoli-Milan (ore 21.45), Lunedì 13 luglio: Inter-Torino (ore 21.45).

Classifica: Juventus 76, Lazio 68, Atalanta 67, Inter 65, Rooma 54, Napoli 51, Milan 49, Sassuolo 46, Verona 43, Bologna 41, Cagliari 40, Parma 39, Fiorentina, Udinese 35, Torino 34, Sampdoria 32, Genoa 30, Lecce 28, Brescia 21, Spal 19.

Prossimo turno (33esima giornata): Martedì 14 luglio: Atalanta-Brescia (ore 21.45), Mercoledì 15 luglio: Bologna-Napoli (ore 19.30), Milan-Parma (ore 19.30), Sampdoria-Cagliari (ore 19.30), Lecce-Fiorentina (ore 21.45), Roma-Verona (ore 21.45), Sassuolo-Juventus (ore 21.45), Udinese-Lazio (ore 21.45), Giovedì 16 luglio: Torino-Genoa (ore 19.30), Spal-Inter (ore 21.45)?

