Hillary Clinton appoggia Biden per la corsa alla Casa Bianca

L'ex sottosegretario di Stato, Hillary Clinton

Hillary Clinton ha annunciato il proprio endorsement a Joe Biden per le primarie Democratiche per la corsa alla Casa Bianca: “Voglio aggiungere la mia voce a quella di tutti coloro che ti sostengono per diventare il nostro presidente”, ha dichiarato l’ex First Lady nel corso di un evento elettorale in cui è intervenuta in videoconferenza. “Pensate solo alla differenza che ciò potrebbe fare in questo momento se avessimo un Presidente che non solamente prestasse ascolto alla scienza, che mettesse i fatti davanti alle finzioni, un vero Presidente e non uno che ne interpreta il ruolo in televisione”, ha concluso Clinton alludendo all’attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump.

Come nota la Cnn l’endorsement di Clinton era dato per scontata – la stessa Clinton l’aveva annunciata da mesi – ma rimane una importante risorsa per Biden grazie alla capacità di mobilitazione dell’elettorato dell’ex First Lady, che quattro anni fa superò Donald Trump nel voto popolare con oltre 65 milioni di preferenze. L’appoggio di Clinton, tuttavia, permetterà ai repubblicani di ricorrere alla stessa strategia rivelatasi vincente nel 2016, sfruttando ogni attacco e controversia nei confronti della ex First Lady per minare l’immagine di Biden.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it