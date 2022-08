M5s pubblica liste, Conte candidato 5 volte in 4 Regioni

Giuseppe Conte

Il leader M5s Giuseppe Conte si candida per la prima volta al Parlamento italiano, alla Camera, presentandosi in cinque diversi collegi di quattro Regioni diverse: Lombardia, Puglia, Campania e Sicilia. La decisione arriva dalla pubblicazione delle liste di candidature sul sito dei Cinque Stelle dopo che lunedì scorso on line si sono celebrate le primarie fra i candidati ed è stato approvato dagli iscritti il listino di 15 candidature bloccate scelte personalmente da Conte.

Tra i nomi del “listino”, l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino sarà capolista per Montecitorio nei quattro plurinominali del Piemonte. L’ex Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho in Emilia-Romagna e in Calabria. Quanto agli altri vip della società civile selezionati da Conte, l’ex Procuratore Generale di Palermo Roberto Scarpinato chiede di entrare in Parlamento agli elettori di Sicilia e Calabria. L`architetto Livio De Santoli correrà alla Camera nel collegio 1 del Lazio insieme al notaio di Cinque Stelle Alfonso Colucci nel collegio 2. Mentre il generale dei Carabinieri ex ministro dell`Ambiente Sergio Costa guida la lista proporzionale per Montecitorio in Campania. Come anche l`attuale presidente dei senatori Mariolina Castellone, nel collegio).

Tra i vicepresidenti M5s ricandidati da Conte, Alessandra Todde sarà la capolista in Senato in Lombardia e Sardegna. Riccardo Ricciardi in Toscana e Michele Gubitosa in Campania. Mario Turco corre in Puglia e Basilicata. Invece Il ministro Stefano Patuanelli corre in Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Campania. Il L`ex capogruppo Ettore Licheri in Sardegna, Piemonte e Toscana. Il tetto dei due mandati confermato da Grillo e la falcidia che ne è conseguita sui big del partito e di 50 parlamentari (fuori da Fico a Taverna, da Toninelli a Bonafede a Crimi) ha spalancato le porte delle candidature a molte new entry pentastellate. Diversi consanguinei di uscenti: in Lombardia corrono ad esempio Daniel Sorial, fratello del deputato Giorgio. E Davide Buffagni, fratello dell`ex sottosegretario Stefano.

