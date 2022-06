Musumeci: a lavoro per ricostruire centrodestra partendo dalla Sicilia

Stiamo lavorando – Giorgia Meloni prima fra tutti – per ricostruire il Centrodestra che, dalla vittoria alle regionali in Sicilia, può lanciare un forte segnale a pochi mesi dalle elezioni politiche”. Così il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, a margine della plenaria del Comitato europeo delle Regioni, sulla possibilità di formare una coalizione conservatrice per le elezioni siciliane. “Il Centrodestra non può essere solo una somma aritmetica ha continuato Musumeci – deve essere un comune sentire, una comune strategia, un comune linguaggio pur nella diversità delle singole forze politiche”.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA