Notte di San Lorenzo, dove ammirare le stelle cadenti

Vengono comunemente indicate come “Lacrime di San Lorenzo” perché nel XIX secolo il massimo della loro frequenza avveniva il 10 agosto, giorno in cui viene ricordato il santo. La tradizione vuole che le meteore siano che lacrime versate durante il suo supplizio e che vagano nei cieli, scendono sulla terra nel giorno in cui il santo morì. Ma c’è anche un’altra storia che racconta che queste stelle cadenti siano i fuochi su cui arse vivo il Santo. Secondo una credenza ancora molto diffusa si ritiene che un desiderio espresso nel momento in cui si vede nel cielo una stella cadente possa essere esaudito nel più breve tempo possibile. Per chi volesse andare un po’ oltre allo spicchio di cielo che vede dal balcone, ecco qualche suggerimento per godersi appieno lo spettacolo. Sicuramente il punto migliore è lontano dalla città.

ASPETTANDO SAN LORENZO 9 agosto 2022

Serata astronomica al Parco Laghi Orvieto, UMBRIA.

Cena astronomica a Villa Toscana, TOSCANA.

LA NOTTE DI SAN LORENZO 10 agosto

Astrotrekking in Val di Sole, TRENTINO ALTO ADIGE.

Cena con degustazione di vini all’Azienda Vitivinicola Rota, EMILIA ROMAGNA.

Notte di San Lorenzo all’Azienda Agricola Valle Marina, LAZIO.

Osservazione al telescopio e degustazione di vini all’Azienda Agricola Vetrere, PUGLIA.

Cena sotto le stelle a Villa Laura, Borgo San Faustino, UMBRIA.

Osservazione della volta stellata a Este, VENETO.

E’ la notte dei desideri, osservazione al telescopio ad Ayas, VALLE D’AOSTA.

Cena con osservazione al telescopio a Hic Et Nunc, PIEMONTE.

Osservazione del cielo stellato a Sauris, FRIULI VENEZIA GIULIA.

Grigliate astronomiche al Castello di Petroia, UMBRIA.

Pic Nic astronomico al Castello di Semivicoli, ABRUZZO.

Grande osservazione di stelle e pianeti al telescopio a Tenute Murola, MARCHE.

Cena sotto le stelle con osservazione al telescopio alla Tenuta Garetto, PIEMONTE.

Osservazione al telescopio al Tancia Hostel House, LAZIO.

Notte di San Lorenzo alla Rocca di Arignano, PIEMONTE.

Osservazione astronomica in collaborazione con MTV Basilicata a Lavello, BASILICATA.

LA NOTTE DI SAN LORENZO E’ SOLO IL PRINCIPIO

11 agosto – Osservazione delle stelle a San Lorenzo Micigliano, LAZIO.

11 agosto – Evento astronomico con degustazione a Villa Grazioli, LAZIO.

12 agosto – Cena astronomica al Castello di Casole, TOSCANA.

12 agosto – Notte di stelle presso la Cantina Donnafugata dell’Etna, Randazzo, SICILIA.

12 agosto – Grande osservazione di stelle Luna e pianeti in frazione Semivicoli, ABRUZZO.

12 agosto – La Notte della Luna Piena alla Cantina Le Cimate, UMBRIA.

13 agosto – Osservazione astronomica alla cantina Marco Carpineti, LAZIO.

