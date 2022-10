Parlamento siciliano, alla lista De Luca tre seggi

Colpo di scena nell’attribuzione dei seggi dell’Assemblea regionale siciliana dopo le recenti elezioni regionali. La lista De Luca sindaco di Sicilia, che sosteneva la candidatura dell’ex primo cittadino di Messina alla presidenza della Regione Siciliana, ha ottenuto tre seggi nella provincia peloritana, e non due come sembrava in un primo momento.

A darne notizia è lo stesso Cateno De Luca con una nota del suo movimento che informa sugli esiti del procedimento ordinario avviato d’ufficio e che ha decretato il terzo deputato per la sua lista: l’attuale consigliere comunale Alessandro De Leo. A perdere il seggio, secondo quanto riferito dal presidente di Sicilia vera, il movimento di De Luca, Giuseppe Lombardo, sarebbe Luigi Genovese, candidato nelle file dei popolari autonomisti e figlio dell’ex parlamentare Francantonio. Genovese junior puntava alla riconferma all’Ars dopo l’ultimo mandato da deputato regionale.

