Re Carlo III e Kate Middleton lasciano l'ospedale di Londra

Re Carlo III e Kate Middleton

Re Carlo III e la nuora Kate Middleton, principessa del Galles, hano lasciato oggi l’ospedale. Kate è stata ricoverata oer quasi due settimane dopo aver subito un intervento chirurgico all’addome. Un comunicato di Kensington Palace informa che la principessa è tornata nella sua casa di Windsor e che sta “facendo buoni progressi”. Kate ha lasciato la London Clinic senza alcuna apparizione pubblica ed è stata portata nella sua casa di Windsor. L’esatta natura dell’intervento non è stata rivelata, ma la principessa avrà bisogno di mesi di recupero.

La futura regina ha trascorso 13 notti in ospedale dopo l’operazione e non dovrebbe tornare ai suoi impegni ufficiali fino a dopo Pasqua. Kensington Palace riferisce inoltre che il principe e la principessa del Galles inviano un “enorme ringraziamento” al team della London Clinic e per gli “auguri che hanno ricevuto da tutto il mondo”. Kate, 42 anni appena compiuti, era ricoverata nello stesso ospedale privato del re Carlo III che le ha fatto visita prima di sottoporsi a un intervento per un ingrossamento benigno della prostata venerdì scorso. Il sovrano per il momento resta ancora in clinica.

Dopo la principessa del Galles, anche re Carlo III oggi è stato dimesso dalla London Clinic dove era ricoverato da venerdì per un intervento per un ingrossamento della prostata. Il re ha lasciato l’ospedale privato questo pomeriggio con la moglie, la regina Camilla, e ha salutato i giornalisti facendosi riprendere dalle telecamere prima di salire in macchina. Buckingham Palace ha informato che il sovrano riprogrammerà ora i suoi impegni pubblici “per consentire un periodo di recupero”. Non si sa per quanto tempo sospenderà le visite ufficiali, né dove trascorrerà la convalescenza.

