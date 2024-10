Riva del Garda in festa: centra il “6” al Superenalotto e vince 89,2 milioni di euro

Riva del Garda, una pittoresca località in provincia di Trento, è in festa dopo che un fortunato giocatore ha centrato il “6” al Superenalotto, portando a casa un jackpot straordinario di 89,2 milioni di euro. La schedina vincente, acquistata per soli tre euro presso la Tabaccheria Fortuna situata in Viale dei Tigli, è stata una vera sorpresa per la comunità locale, che non aveva mai visto una vincita di tale portata in oltre 25 anni di storia del gioco.

Dettagli della vincita

La combinazione vincente è stata: 1, 23, 44, 45, 47, 60, con Jolly 14 e SuperStar 19. Questo evento segna la seconda vincita del 2024 per il Superenalotto, dopo quella di maggio a Napoli che aveva assegnato un jackpot di 101,5 milioni di euro. Con questa nuova vincita, il totale dei jackpot distribuiti dal Superenalotto dalla sua creazione è salito a 116.

Un tabù sfondato

La vincita a Riva del Garda rompe anche un piccolo tabù: il Trentino era una delle poche regioni italiane a non aver mai registrato un “6” al Superenalotto. Questo evento non solo porta gioia al vincitore ma rappresenta anche un momento significativo per la storia delle lotterie in Italia.

Record e storia del Superenalotto

Il jackpot più alto mai vinto nel Superenalotto rimane quello del 2023, quando un sistema a 90 quote ha fruttato ben 371 milioni di euro. Al secondo posto si collocano i 209 milioni vinti nel 2019 a Lodi e i 177 milioni vinti nel 2010. Le regioni più fortunate nella storia delle vincite di prima categoria vedono la Campania in testa con 19 vincite, seguita dal Lazio con 16, l’Emilia-Romagna con 13, e infine Veneto e Puglia con 10 ciascuna.

Un anno da record

Il 2023 è stato un anno eccezionale per il Superenalotto, con vincite totali che hanno superato i 1,4 miliardi di euro e quattro jackpot centrati. Tra questi, spicca la prima sestina vincente online da oltre 73,8 milioni di euro, segnando un importante traguardo per il gioco.

La comunità di Riva del Garda si prepara ora a festeggiare questo straordinario evento che non solo cambia la vita del vincitore ma porta anche un rinnovato senso di speranza e opportunità per tutti i residenti.

