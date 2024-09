Taormina Jazz Festival 2024, le note dei più grandi in scena a parco Trevelyan

Fabrizio Bosso

Le intense suggestioni della grande musica jazz internazionale si uniscono alla bellezza di Taormina, davanti uno dei panorami più emozionanti di Sicilia: è tutto pronto per l`undicesima edizione del Taormina Jazz Festival che si terrà da giovedì12 a domenica 15 settembre, all`interno dei giardini pubblici della Perla dello Ionio.

Il Festival è organizzato dall`Associazione Taormina Jazz e da Feliciotto Concept Store con il supporto e il patrocinio del Comune di Taormina. Quattro i concerti in programma, più uno special event dove la musica incontrerà la moda. Tutti gli eventi sono con ingresso libero. Il Taormina Jazz Festival è divenuto nel tempo degli appuntamenti più attesi dell`estate taorminese, uno spazio per tutti gli appassionati del genere e non solo. Anche quest`anno il programma prevede la partecipazione di alcuni dei più importanti musicisti internazionali.

Si comincia giovedì 12 settembre, alle 21.30, con Fabrizio Bosso Quartet – “We Wonder”; venerdì 13 (ore 21.30) si esibiranno il Tarek Yamani Trio; sabato14 alle ore 17 è previsto uno special event da Feliciotto Contemporary Fashion Concept; alle 21.30 saliranno sul palco Duduka Da Fonseca Samba Jazz Trio e domenica 15 alle 20.30 ci sarà la proiezione speciale del docufilm `Everyone Has a Place`, alle 21.30 il concerto di Danilo Rea con il suo trio.

La presenza di artisti così importanti conferma la ricerca artistica che è il tratto più distintivo dell`evento, in grado di unire le espressioni più avanzate del jazz contemporaneo. La tromba di Fabrizio Bosso con i suoi musicisti renderà omaggio allo stile inconfondibile di Steve Wonder, Tarek Yamani Trio è una formazione di spicco che combina eccellenza tecnica e innovazione. Il concerto di Duduka Da Fonseca Samba Jazz Trio sarà un viaggio emozionale che fonde la passione del samba brasiliano con l`eleganza del jazz; Danilo Rea con il suo pianoforte è una delle stelle più luminose del panorama jazz nazionale, indimenticabili, poi, le sue collaborazioni musicali con i più grandi artisti e cantanti italiani.

