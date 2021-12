Trump ha raccolto 1 miliardo Usd per il suo nuovo social network

Donald Trump ha annunciato di aver già raccolto un miliardo di dollari per il nuovo social network, che si propone di lanciare a inizio 2022. La cifra “rappresenta un messaggio importante per Big Tech, la censura e la discriminazione politica, che devono finire”, ha affermato l’ex presidente Usa, riportando i dati del Trump Media & Technology Group. Trump resta estromesso da Twitter e Facebook. “La crescita del nostro bilancio, metterà il gruppo Trump Media & Technology in una posizione pi forte per combattere la tirannia di Big Tech”.

