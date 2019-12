Anticipo Samp-Juve, prima sfida ‘italiana’ Ranieri-Sarri

Claudio Ranieri e Maurizio Sarri

Sampdoria e Juventus si affronteranno domani, mercoledi’ 18 dicembre, per la 17esima giornata della Serie A 2019/2020: un anticipo disposto per l’impegno in Supercoppa Italiana che si giochera’ domenica 22 a Riad, Arabia Saudita, e vedra’ sfidarsi bianconeri e Lazio. Samp e Juve si incontreranno allo stadio Luigi Ferraris di Genova, con fischio d’inizio alle ore 18.55, in una sfida che ha molto da dire per il cammino delle due squadre nel campionato di massima serie. Sia i blucerchiati che i bianconeri sono reduci da due importanti successi. Gli uomini di Claudio Ranieri, sedicesimi in classifica con 15 punti in 16 gare, hanno vinto il derby contro il Genoa per 1 a 0. La squadra di Maurizio Sarri invece, grazie al successo casalingo per 3 a 1 contro l’Udinese, ha raggiunto l’Inter in vetta alla classifica a 39 punti.

I doriani sono ora alla ricerca di punti per allontanare la zona retrocessione dopo un avvio di stagione deludente e la rinascita della gestione Ranieri (nelle prime 7 giornate di campionato Di Francesco aveva raccolto solo una vittoria e sei sconfitte). Mentre la Juve prova a tornare da sola in testa alla classifica sperando in un passo falso dell’Inter, sabato 21 impegnata in casa contro il Genoa. Sampdoria e Juventus finora si sono incontrate 122 volte in Serie A con un bilancio nettamente favorevole alla compagine di Torino. Sono complessivamente 59 i successi dei bianconeri, 37 i pareggi e 26 le vittorie dei blucerchiati. In casa della Samp invece i match sono stati 61: 22 volte si sono imposti gli ospiti, 21 volte i padroni di casa e in 18 casi l’incontro e’ finito in parita’. L’ultima partita risale allo scorso 26 maggio, ultima giornata di campionato: a Genova 2 a 0 per la Sampdoria con reti di Defrel e Caprari. Ranieri e Sarri si sono affrontati finora una sola volta, un anno fa, in Premier League, quando sedevano rispettivamente sulle panchine di Fulham e Chelsea. Il 2 dicembre 2018 a Stamford Bridge i Blues vinsero per 2 a 0. Ranieri e’ anche uno degli ex dell’incontro di Marassi: ha allenato la Juve tra il 2007 e il 2009.

In bianconero anche Fabio Quagliarella, tra il 2010 e il 2014, con un bilancio di 30 reti in 102 partite di Serie A, Coppa Italia e Champions League. Domani la Samp provera’ a fermare la Juve schierandosi con la consueta difesa a 4 e affidandosi in avanti soprattutto a Fabio Quagliarella. Con lui a completare il reparto offensivo ci saranno Ramirez o Gabbiadini, o entrambi con eventuale passaggio dal modulo 4-4-1-1 al 4-3-2-1. I bianconeri scenderanno in campo invece con il consueto 4-3-1-2 con Bernardeschi che agira’ alle spalle della coppia d’attacco formata da Cristiano Ronaldo e uno tra Dybala e Higuain. Sono squalificati il blucerchiato Vieira e lo juventino Bentancur. Numerosi gli assenti per infortunio. Nella Sampdoria non ci saranno Barreto, Ekdal, Bertolacci, Bonazzoli e Bereszynski. Nella Juventus Khedira e Chiellini, ed e’ in dubbio la disponibilita’ di Ramsey e Szczesny. A dirigere la gara sara’ l’arbitro Gianluca Rocchi. La partita verra’ trasmessa in diretta in tv sui canali Sky.

