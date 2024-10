A. Meloni: “Niente nuove tasse, investiamo su famiglie, lavoratori e imprese”

Arianna Meloni

Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, ha ribadito in un’intervista ad Askanews che il governo non intende introdurre nuove tasse, rispondendo a chi si aspetta un inasprimento fiscale.

“Chi spera che questo governo metterà nuove tasse sappia che rimarrà deluso. Se state cercando chi ha tassato gli italiani, citofonare governi precedenti. Nella prossima legge di bilancio continueremo sulla stessa linea di sempre, quella che abbiamo promesso agli italiani: investire sui pilastri della nostra nazione, famiglie, lavoratori e imprese”, ha dichiarato Meloni, a margine di un evento organizzato dai gruppi parlamentari di FdI a Brucoli, in Sicilia.

Meloni ha sottolineato come il governo, in carica da due anni, abbia dimostrato di essere all’altezza delle sfide, smentendo le previsioni catastrofiche fatte al momento della sua elezione. “Sono passati due anni da quando siamo arrivati al governo. Mentre tutti dicevano che l’Italia sarebbe crollata perché non saremmo stati all’altezza, dopo due anni i sondaggi ci danno in crescita. Ma soprattutto i dati sono quelli della ripresa economica: l’Italia si è ripresa, si è rimessa in cammino ed è tornata centrale”.

Rispondendo alle critiche provenienti dall’opposizione, Meloni ha attaccato la sinistra, accusandola di concentrarsi su aspetti irrilevanti della vita privata dei membri del governo, mentre l’esecutivo continua a lavorare per il Paese. “La sinistra si appassiona a guardare nelle nostre vite private, a guardare alle cretinate. Noi pensiamo a lavorare”, ha detto. E ancora, ha aggiunto: “Lasciamo alla sinistra le chiacchiere, continuiamo a rimboccarci le maniche, dritti verso la meta, umili e studiosi come sappiamo fare noi”.

Uno dei punti centrali dell’intervento di Arianna Meloni è stato il tema dell’immigrazione. Il capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia ha evidenziato gli sforzi del governo nella lotta contro l’immigrazione clandestina, puntando il dito contro la sinistra italiana, accusata di sostenere politiche migratorie fallimentari. “Abbiamo combattuto l’immigrazione clandestina. Anche la Sinistra europea cerca di studiare il nostro governo. Solo la Sinistra italiana è rimasta qui a sponsorizzare l’immigrazione clandestina, con delle politiche che hanno portato solo morti e disastri”, ha affermato con fermezza.

L’intervento di Meloni si inserisce in un contesto di orgoglio per i risultati ottenuti dall’esecutivo, con una chiara volontà di continuare a seguire il percorso tracciato, concentrato su crescita economica, sostegno a famiglie, lavoratori e imprese, e fermezza sulle politiche migratorie.

