Al via Giffoni, Lunetta Savino e Erri De Luca tra primi ospiti

Al via domani Giffoni 2022, la 52esima edizione del Festival è dedicata agli Invisibili, a chi opera in silenzio. A chi non ha voce, a chi resta dietro e non per scelta. Dal 21 luglio, sarà questo il filo che unirà tutto, una traccia che ciascuno proverà a declinare secondo la propria sensibilità ed esperienza. La giornata inaugurale si preannuncia intensa con un programma che vedrà l`alternarsi di ospiti di primo piano del mondo delle istituzioni, del cinema, della cultura, della scienza, dello sport e dello spettacolo.

“È con grande emozione – dichiara il direttore generale, Jacopo Gubitosi – che diamo il via a questa edizione. Da domani al 30 luglio il meglio delle risorse e delle energie italiane, i talenti di ogni campo, i rappresentanti delle istituzioni, uomini di scienza e di cultura si ritroveranno a Giffoni per dare vita a un dialogo costruttivo e sincero. È senza dubbio un anno speciale, segna il ritorno totalmente in presenza delle nostre attività, pur con tutte le cautele e le precauzioni. Sappiamo che dentro un contesto internazionale di grande incertezza, dobbiamo offrire una testimonianza ancora più forte di quelli che sono i nostri valori fondanti, che parlano di inclusione, solidarietà, integrazione. Il tema di quest`anno, Invisibili, va proprio in questa direzione. Giffoni è sempre pronto a rinnovarsi, a cambiare pelle. Lo farà avendo come riferimento esclusivo le nuove generazioni, le nostre bambine e bambini, le ragazze e i ragazzi che, mai come in questo momento, hanno bisogno di sognare, essere rasserenati, confortati con quello strumento di felicità che Giffoni da sempre vuole essere”.

Oltre 5mila i giurati, da 33 paesi, che parteciperanno al festival. Body positivity, la scoperta dell’altro, il percorso per recuperare fiducia in se stessi, il passaggio all`età adulta, l`amore senza etichette: sono alcuni dei temi raccontati dalle 118 opere in concorso. E ancora un focus speciale rivolto all’ambiente e ai cambiamenti climatici. Anche quest`anno numerose le anteprime e gli eventi speciali, i progetti oltre alle attività dedicate all`innovazione con il Dream Team. Tanti gli ospiti della prima giornata, come l`attrice Lunetta Savino che sarà in Sala Truffaut, alle 18.00: interprete poliedrica, il suo volto è legato a personaggi amatissimi, che hanno conquistato il pubblico per simpatia ma anche per la capacità di regalare emozioni. E ancora i protagonisti della sezione adulta Impact! (18-30 anni): un vero viaggio alla scoperta di talenti, sensibilità ed espressioni diverse dell`arte, della cultura, dello spettacolo e dello sport. Domani toccherà a Erri De Luca con Paola Porrini Bisson, Caterina Caselli, Oliviero Toscani, Giuseppe Abbagnale, Simonetta Gola, Aldo Berlinguer, Giorgia Soleri e il regista Pepsy Romanoff. Per Giffoni Music Concept, ad accendere l’Arena di Piazza Fratelli Lumière, Francesco Gabbani. Si esibirà alle 22.00, la serata sarà presentata da Nicolò De Devitiis e da Giulia Salemi. Gabbani, incontrerà i juror alle 18.00 in Sala Truffaut.

Grande attesa anche per l`evento speciale dedicato al quarantennale dell`alieno più amato di tutti i tempi, E.T. – l`extra – terrestre con una proiezione speciale a cura di Universal Pictures International Italy. Diretto da Steven Spielberg, vincitore di quattro Oscar, E.T. ha saputo lanciare uno dei messaggi di inclusione e pacifismo più efficace dell’intera storia del cinema. Per l`occasione verrà esposto, nella Piazza della Cittadella il calco originale del volto di ET, realizzato dal Premio Oscar Carlo Rambaldi. Entusiasmo e fermento anche per il ritorno di Vivo Giffoni – Street Fest con un programma che tiene conto delle difficoltà legate al covid e ha focalizzato l`attenzione su quattro momenti, in spazi all`aperto, nel rispetto delle misure di prevenzione per la tutela dei bambini e delle famiglie. Domani alle 18.30 in Piazza Umberto I il Teatro Nazionale dei Burattini di Giò Ferraiolo. Alle 18, con la bandiera della Pace, gli Sbandieratori Città de La Cava attraverseranno la Multimedia Valley fino a Piazza Mercato coinvolgendo il pubblico presente. E ancora, alle 19.00, al Parco Pinocchio, tocca a I Teatrini “Le favole della saggezza”. Ultimo appuntamento alle 21.00 al Giardino degli Aranci con il Progetto Sonora Junior Sax.

E ancora un format dedicato alla corretta alimentazione, aperto a genitori e ragazzi, per la valorizzazione delle eccellenze del territorio e, soprattutto, per la sensibilizzazione contro lo spreco alimentare: Giffoni Food Show, 29 professionisti tra chef, food blogger, maestri pizzaioli e pasticceri, saranno i protagonisti di un vero e proprio “spettacolo” con cooking show e approfondimenti. Domani, alle 17.00, presso Terrazza Cittadella del Cinema il laboratorio di Luca Mendozza e Vincenzo Fotia powered by Accademia Nazionale Pizza DOC. Si continua alle 19.00 con il cooking show di Helga Liberto (Lievitista) powered by TERRA ORTI, condotto da Manuel Saraceno, volto e testimonial Giallo Zafferano. Un`edizione di infinite visioni e opportunità. Perché Giffoni è ogni cosa, storie e sguardi. Sogno e realtà. Dove i giurati trovano una dimensione, spazio e tempo. E con un carpet completamente rinnovato, che da quest`anno abbraccerà l`ingresso della Cittadella come un vero e proprio percorso delle emozioni.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA