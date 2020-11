Covid-19, sempre più morti e contagiati. Arcuri: 95% malati sono in cura a domicilio

Sono 29.003 (25.853 ieri) i nuovi casi positivi e 822 morti (ieri 722) oggi 26 novembre 2020. E’ quanto riporta l’odierno bollettino del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus. Sono stati eseguiti 232.711 tamponi, 2.704 più di ieri. L’incidenza percentuale dei nuovi positivi rispetto ai tamponi fatti è del 12,46%, in leggera salita rispetto a ieri (11,24%). Le terapie intensive in Italia calano per la prima volta dall’inizio della seconda ondata della pandemia. Dai 3.848 pazienti di ieri si è passati ai 3.846 di oggi, con un calo di due unità. Si confermano in calo, per il terzo giorno consecutivo, anche i ricoverati in area medica che sono passati dai 34.313 di ieri ai 34.038 di oggi, con un calo di 275. I dimessi o guariti sono oggi 661.180, rispetto a ieri 24.031 in più. Il numero delle persone attualmente positive dopo la riduzione di ieri torna a salire, +4.148, in tutto 795.845 malati. Di questi, 757.961 sono in isolamento domiciliare.

Intanto, durante la riunione del pomeriggio con le Regioni il ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe fatto presente ai governatori che questa settimana “probabilmente non ci saranno” passaggi di fascia di Regioni. Speranza ha sottolineato che la situazione è in miglioramento in tutta la Penisola, l’Rt scende, ma non è il momento di allentare la tensione. Mentre il commissario straordinario per l’emergenza covid, Domenico Arcuri, fa sapere che il 95% dei quasi 800mila malati di covid è attualmente curato in isolamento domiciliare. Secondo Arcuri, “non siamo ancora in grado di sconfiggere” il coronavirus, e “per farlo servirà il vaccino”, solo al momento della vaccinazione saremo in grado di “girare questa triste pagina”. In pratica, per il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, “la curva dei contagi si sta finalmente raffreddando, se non congelando, ma non passi l’idea che siamo portatori di buone notizie. Siamo solo portatori del risultato di inziative prese”.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Diminuiscono ancora i ricoveri per Covid in Lombardia: calano di 8 unità le terapie intensiva (934) e di 118 i ricoverati non in intensiva (7.996). I nuovi poistivi oggi sono 5.697, a fronte di 44.231 tamponi con un rapporto sceso al 12,8%. Da segnalare, però, altri 207 morti, per un totale di 21.212 vittime totali in regione. I dimessi e i guariti crescono di 3.118 unità.

VALLE D’AOSTA

Continuano a diminuire i contagiati quotidiani in Valle d’Aosta, ma il virus continua a mietere vittime: ancora 5 vittime nelle ultime 24 ore. L’ultimo bollettino diffuso dalla Regione registra solo 44 nuovi positivi su 282 persone sottoposte a tampone. Il numero totale si abbassa ancora (-70) e si attesta a 1.613. Anche la quantità dei ricoverati è in arretramento: 128 contro i 137 di ieri. Ma in rianimazione i pazienti aumentano: ora sono 17.

PIEMONTE

I casi di persone finora risultate positive in Piemonte sono 159.004 (+2.751 rispetto a ieri, di cui 1.148, il 42 per cento sono asintomatici). Sono 72 invece i decessi per un totale di 5.875, di cui 6 verificatisi oggi. Lo comunica la Regione sulla base dei dati diffusi dall’unità di crisi regionale. I pazienti guariti sono complessivamente 74.723 (+ 2194 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 403( +0 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4.992 (-103rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 73.011 I tamponi diagnostici finora processati sono 1.490.715(+22.418 rispetto a ieri), di cui 774.361 risultati negativi.

PROVINCIA DI TRENTO

Ancora 9 decessi nelle ultime 24 ore in Trentino. L’età media dei nuovi deceduti è di 84 anni. I nuovi positivi sono 297, in aumento rispetto a ieri, su 4.323 tamponi molecolari analizzati. Fra i positivi 34 fra operatori e ospiti di Rsa. Gli attualmente positivi sono 2.461 (-104); 1.591 quelli a domicilio. Ieri i nuovi ingressi in ospedale sono stati 39; le dimissioni 33. I pazienti ricoverati pertanto sono al momento 460: di questi, 43 hanno bisogno delle terapie intensive. La cifra relativa ai guariti oggi è di 392 persone che portano il totale a 11.768. Sono cresciuti i casi rilevati fra ragazzi in età scolare: il rapporto dell’Azienda sanitaria provinciale ne indica 40 e le prossime ore diranno se gli approfondimenti sui singoli episodi consiglieranno di mettere in quarantena le rispettive classi (ieri erano 77).

PROVINCIA DI BOLZANO

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.104 tamponi e registrati 292 nuovi casi positivi, 11 i decessi che da inizio pandemia salgono a 509. 280 persone sono ricoverate, altre 40 in terapia intensiva. Sono inoltre 154 i pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate e 94 rimangono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in isolamento domiciliare in Alto Adige sono 9.681, delle quali 11 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Le persone guarite ad oggi in totale sono 11.601, così l’Azienda sanitaria.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 814 nuovi contagi (il 10,67 per cento dei 7.626 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid-19. Delle nuove positività odierne, 104 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati dall’11 al 24 novembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 27.099, di cui: 6.569 a Trieste, 11.739 a Udine, 5.134 a Pordenone e 3.323 a Gorizia, alle quali si aggiungono 334 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.139. Sono 55 i pazienti in cura in terapia intensiva e 599 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 741, con la seguente suddivisione territoriale: 291 a Trieste, 262 a Udine, 161 a Pordenone e 27 a Gorizia. I totalmente guariti sono 12.219, i clinicamente guariti 317 e le persone in isolamento 13.168.

VENETO

“Sono in isolamento 44337 persone, 1200 persone ne sono uscite, i positivi a coronavirus in Veneto sono 134.056, + 3980 nelle ultime 24 ore. I ricoverati sono 2579 + 50 nelle 24 ore, le terapie intensive sono 323 -1, i decessi sono 3501 +72, 6706 sono i dimessi +120 usciti ieri”. E’ questo il bollettino sul coronavirus in Veneto, illustrato dal presidente della giunta regionale, Luca Zaia nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile.

EMILIA-ROMAGNA

Sono 2.157 le persone risultate positive al Covid-19 in Emilia-Romagna dove, nelle ultime 24 ore, sono morte 55 persone. Nella giornata di mercoledì sono stati eseguiti 17.264 tamponi; i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 258 (+9 rispetto a ieri), 2.679 (-84) quelli in altri reparti Covid. L’età media dei nuovi positivi in Emilia-Romagna è 45,1 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 515 nuovi casi; seguono Reggio Emilia (333), Modena (245), Ravenna (182), Rimini (174), Piacenza (143); poi Cesena (127), Imola (116), Forlì (113), Parma (110). Infine, la provincia di Ferrara, con 99 casi. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Emilia-Romagna i decessi sono complessivamente 5.548.

LIGURIA

In Liguria nelle ultime 24 ore sono stati registrati 570 nuovi casi di Coronavirus ed altri 14 decessi. Lo ha reso noto la Regione Liguria, precisando che da ieri sono stati effettuati 5705 tamponi. Le vittime avevano un età compresa tra i 50 e i 97 anni. Al momento in tutto il territorio ligure sono 1189 le persone ricoverate in ospedale, 49 in meno di ieri, di cui 114 in terapia intensiva, mentre sono 13.559 quelle positive, 561 in meno di ieri, e 11.097 quelle sottoposte a sorveglianza attiva.

TOSCANA

In Toscana sono 1.351 i positivi in più rispetto a ieri (779 identificati in corso di tracciamento e 572 da attività di screening) su un totale complessivo, da inizio epidemia, di 99.327 unità. I nuovi casi sono l’1,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 1.351 casi odierni è di 48 anni circa (il 12% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 36% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più). I guariti crescono del 5,2% e raggiungono quota 48.742 (49,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.511.997, 16.999 in più rispetto a ieri, di cui il 7,9% positivo. Sono, invece, 7.144 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 18,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.623 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 48.135, -2,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.993 (47 in meno rispetto a ieri), di cui 281 in terapia intensiva (5 in meno). Oggi si registrano 72 nuovi decessi: 42 uomini e 30 donne con un’età media di 82,7 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 32 a Firenze, 12 a Prato, 5 a Pistoia, 3 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 5 a Pisa, 10 a Livorno, 2 a Siena, 2 a Grosseto.Complessivamente, 46.142 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1.098 in meno rispetto a ieri, meno 2,3%). Sono 45.934 (1.419 in meno rispetto a ieri, meno 3%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 16.065, Nord Ovest 20.448, Sud Est 9.421). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.993 (47 in meno rispetto a ieri, meno 2,3%), 281 in terapia intensiva (5 in meno rispetto a ieri, meno 1,7%).

UMBRIA

Sono 343 i nuovi casi di positività rilevati in Umbria. Sono invece 14 i decessi che portano il numero totale delle vittime a 369. Lo rende noto la Regione nell’aggiornamento quotidiano dei dati pubblicato sul sito.

ABRUZZO

In Abruzzo si sono registrati 2.6015 casi positivi (+570 su 4995 tamponi), mentre i morti segnalati oggi nel report regionale sono 20, di cui 12 risalenti ai giorni scorsi. In particolare sono 570 i nuovi positivi in Abruzzi su 4995 tamponi effettuati, Sono complessivamente 26015 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 570 nuovi casi di età compresa tra 1 e 98 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 78, di cui 19 in provincia dell’Aquila, 20 in provincia di Pescara, 22 in provincia di Chieti, 17 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 20 nuovi casi, e sale a 851 (di età compresa tra 53 e 97 anni, 13 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara e 6 in provincia di Teramo). (12 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 7830 guariti (+248 rispetto a ieri). I positivi in Abruzzo sono 17334 (+302 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 394751 test (+4995 rispetto a ieri). 694 pazienti (+18 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 74 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 16566 (+282 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 8375 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+141 rispetto a ieri), 5026 in provincia di Chieti (+125), 5286 in provincia di Pescara (+178), 6899 in provincia di Teramo (+120), 231 fuori regione (+7) e 198 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

MARCHE

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 519 nuovi casi nel percorso per le nuove diagnosi, il 24,5% rispetto ai 2.115 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi. Rispetto ai ieri, per il secondo giorno consecutivo è diminuito il rapporto positivi-test (ieri al 26% rispetto ai 1.721 tamponi processati). Il totale dei casi positivi individuati in tutta la regione dall’inizio della crisi pandemica è salito a 28.073. I nuovi positivi sono stati individuati 148 in provincia di Macerata, 110 in provincia di Ancona, 102 in quella di Pesaro-Urbino, 60 nel Fermano, 78 nel Piceno e 21 da fuori regione. Questi casi comprendono 80 soggetti sintomatici, 111 contatti in ambiente domestico, 151 contatti stretti con positivi, 29 contatti in ambiente di lavoro, 15 in ambienti di socialità, 6 in ambito assistenziale, 20 contatti con coinvolgimento di studenti, 7 rilevati attraverso lo screening nel percorso sanitario e 1 rientro dall’estero; per altri 99 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sempre ieri, sono stati effettuati anche 790 test nel percorso guariti, il maggior numero dall’inizio della crisi pandemica. Lo si apprende dal primo aggiornamento del Servizio Sanità della Regione Marche.

LAZIO

Aumentano i nuovi positivi nel Lazio. “Oggi, su 26mila tamponi, si registrano 2.260 casi”, rende noto l’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 2.102 su 29mila tamponi eseguiti. Cresce anche il numero dei morti: oggi sono 69 a fronte dei 58 di ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece stati 1.253. Nel Lazio sono 87.303 i casi attualmente positivi di cui 3.408 ricoverati, a cui si aggiungono 352 pazienti in terapia intensiva (3 più di ieri) e 83.543 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia, i guariti sono in totale 22.334, i decessi 2.215 e il totale dei casi esaminati è pari a 111.852. A Roma i nuovi casi sono 1.333. La stima del valore Rt del Lazio rimane stabile sotto 1, attestandosi precisamente a 0.8. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

PUGLIA

In Puglia oggi sono stati registrati 9.612 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.436 casi positivi: 619 in provincia di Bari, 117 in provincia di Brindisi, 200 nella provincia BAT, 163 in provincia di Foggia, 111 in provincia di Lecce, 220 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione. 3 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti. Sono stati registrati 52 decessi: 15 in provincia di Bari, 5 in provincia Bat, 31 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 752.542 test; 12.668 sono i pazienti guariti; 34.979 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 49.001.

BASILICATA

Dopo il record registrato ieri (380) calano i nuovi positivi in Basilicata emersi nelle ultime 24 ore: 297 sui 1965 tamponi analizzati. Diciassette casi si riferiscono a cittadini residenti fuori regione. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 178: a Potenza 12 pazienti in terapia intensiva, 10 a Matera. Tre, invece, le persone decedute ieri. La task force regionale, infine, segnala 297 guariti.

CAMPANIA

In Campania torna a salire la curva dei positivi da Covid-19. Nella giornata di ieri sono stati 3.008 i casi di positività, di cui 2.681 asintomtici e 327 sintomatici; tra il 7 e il 25 novembre si sono registrati 49 decessi. I guariti sono 1.723. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. Il totale dei contagi, da inizio pandemia, sale a 146.018 e i guariti complessivi 41.151 e i deceduti 1.483. I tamponi processati in totale 1.508.502, di cui 23.761 eseguiti nelle ultime 24 ore. In base al report dei posti letto su base regionale, ci sono 656 posti di terapia intensiva disponibili, di cui 200 occupati; per la degenza, tra posti letto Covid e offerta privata, sono disponibili 3.160, mentre sono 2.212 quelli occupati.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 344.984 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 353.604 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al sono 15.256 (+397 rispetto a ieri), quelle negative 329.728”. Lo rende noto la Regione: i decessi dall’inizio dell’emergenza sono 254 (+4 rispetto a ieri). Torna ad aumentare il numero complessivo dei ricoveri passati nelle ultime 24 ore da 468 a 473 (+5). L’aumento odierno riguarda sia le malattie infettive (+3 rispetto a ieri, per 429 ricoveri complessivi), sia terapie intensive (+2 rispetto a ieri, per 45 ricoveri complessivi). A Catanzaro i ricoveri sono 89 (di cui 18 in terapia intensiva), a Cosenza 163 (di cui 18 in terapia intensiva), a Reggio Calabria 163 (di cui 9 in terapia intensiva), a Crotone 41, a Vibo Valentia 17.

SICILIA

Sono 1.768 in Sicilia i nuovi casi Covid che fanno salire a 38.508 gli attuali contagiati: 1.545 ricoverati con sintomi, 253 in terapia intensiva (+3) e 36.710 in isolamento domiciliare. I deceduti sono 1.371, 49 in più di ieri. Ammontano a 58.769 i casi totali, a 18.890 i dimessi guariti, con un incremento dei tamponi pari a 11.500. Sono 72 i ricoverati nell’ospedale Umberto I di Enna: 57 in malattie infettive, 10 in area semintensiva, 5 in terapia intensiva. Fino a oggi sono 51 i dimessi in novembre. Ieri un’anziana di 90 anni, con patologie pregresse, è deceduta. I pazienti ricoverati provenienti da fuori provincia sono 8, di cui 2 da comuni del Catanese, 2 dal Nisseno, 2 dalla provincia di Palermo, 1 paziente da un comune messinese e 1 da Siracusa. I nuovi contagi, diramati nel consueto bollettino della Regione Siciliana, sono 170. I dati sono forniti da Asp di Enna. In Sicilia il Covid colpisce tra i professionisti impegnati nella diagnostica di laboratorio, dediti quotidianamente alla diagnosi e al tracciamento dei casi Covid per far fronte all’emergenza. “I laboratoristi si stringono intorno ai familiari del collega Francesco Cannizzo e sua moglie, la signora Santina, deceduti a causa del Covid-19”, afferma Lisa Interlandi, presidente Cidec Federazione Sanità. Francesco Cannizzo esercitava la sua professione a Vittoria, in provincia di Ragusa.

SARDEGNA

Sono 20.044 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza: nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 405 nuovi casi, 154 rilevati attraverso attività di screening e 251 da sospetto diagnostico. Si registrano 5 decessi (418 in tutto): quattro uomini in età compresa fra i 66 e i 76 anni, residenti nelle province di Sassari, Sud Sardegna, Oristano e nella Città Metropolitana di Cagliari, e una donna di 87 anni residente nella provincia di Sassari. In totale sono stati eseguiti 359.592 tamponi con un incremento di 3.037 test. Sono invece 535 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+20 rispetto al dato di ieri), mentre è di 73 (-3) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.363. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 6.585 (+126) pazienti guariti, più altri 70 guariti clinicamente. Sul territorio, di 20.044 casi positivi complessivamente accertati, 4.157 (+62) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 3.235 (+96) nel Sud Sardegna, 1.625 (+24) a Oristano, 3.624 (+153) a Nuoro, 7.403 (+70) a Sassari.

