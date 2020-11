Governo sceglie lockdown mirati, coprifuoco per tutti dalle 22

Giuseppe Conte

Coprifuoco nazionale alle 22. Confermate le tre fasce differenziate in base al rischio di contagio ma i parrucchieri restano aperti anche nelle “zone rosse”. Il premir ha firmato nella notte il nuovo Dpcm contenente misure anti-Covid. Nelle prossime ore il testo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Giuseppe Conte sceglie la gradualità, non accetta l’impostazione più drastica caldeggiata dall’ala “rigorista” del governo e da alcune regioni e scommette invece su una stretta mirata, nel tentativo di limitare al minimo le misure impopolari e i danni al sistema economico. Oggi si saprà quali regioni finiranno in “zona rossa” e quali in “zona arancione”, su questo il governo sta aspettando ancora i dati aggiornati per decidere, anche se nel pomeriggio si parlava di Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta tra le zone rosse mentre le arancioni sarebbero Puglia, Liguria e Campania (che potrebbe finire però tra le “rosse”).

Di sicuro, appunto, per tutti scatta il coprifuoco dalle 22 alle 5. Dario Franceschini e Roberto Speranza avrebbero voluto di più, una chiusura già alle 21 o addirittura alle 20, ma Conte e anche Iv, con la ministra Teresa Bellanova, hanno insistito per non anticipare troppo. Dunque, dopo le dieci di sera si potrà uscire di casa solo per “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute” e in generale, anche di giorno, resta la “forte raccomandazione a restare a casa”, sempre con l’eccezione degli spostamenti di lavoro, per motivi di salute etc. Il divieto di spostamento tra regioni non c’è, viene imposto solo a chi vive nelle zone rosse o arancioni, ma nel resto del Paese ci si può continuare a muovere liberamente. Vengono poi chiusi mostre e musei.

La scuola sarà in presenza fino alla terza media, mentre per le superiori scatta la didattica a distanza per tutti, ma “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali”. Vengono poi sospesi i concorsi pubblici e privati e le prove di abilitazione all’esercizio delle professioni. Stop anche ai centri commerciali nei fine settimana e nei giorni festivi, mentre sui mezzi del trasporto pubblico non si potrà occupare più del 50% dei posti totali.

Nelle regioni “arancioni”, invece, ci sarà un vero e proprio “lockdown soft”: non si potrà uscire o entrare nell zone rosse, “salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”, ma sarà vietato anche spostarsi in un comune diverso da quello di residenza. Chiusi tutte e attività di ristorazione (tranne che nelle aree di servizio lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti).

Nelle zone rosse si fa un passo in più e di fatto si tratta del lockdown dello scorso inverno: oltre ai ristoranti vengono chiusi anche tutti gli altri negozi, “fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità”. Inoltre, non sarà vietato solo spostarsi in un altro comune, di fatto si dovrà restare a casa tutto il giorno, “salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. Norme, queste per le zone rosse e arancioni, che varranno per “almeno 15 giorni” e comunque non oltre la data di efficacia del decreto, cioé inizio dicembre.

