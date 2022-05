Smantellata locale di ‘ndrangheta a Roma: 43 misure cautelari

Una locale di ‘ndrangheta radicata a Roma è stata smantellata dalla Direzione Investigativa Antimafia con una maxi operazione che ha portato a 43 misure cautelari. Il blitz, scattato tra Lazio e Calabria, arriva a coronamento delle indagini della Dda che hanno fatto emergere l’esistenza nel territorio della Capitale di una ‘ndrina che puntava ad ottenere la gestione e il controllo di attività economiche nei più svariati settori commerciali (come nel comparto ittico, della panificazione, della pasticceria, del ritiro delle pelli e degli oli esausti), facendo poi sistematicamente ricorso ad intestazioni fittizie per “schermare” la reale titolarità delle attività. Sono in corso perquisizioni e sequestri.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA