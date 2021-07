Applausi, lacrime e commozione ai funerali di Raffaella Carrà

Il feretro, in una semplice bara di legno come quella scelta da Giovanni Paolo II, arriva alle 12 in punto in piazza del Campidoglio, tra gli applausi, la commozione, e le lacrime della folla radunata nella piazza capitolina al termine di tre giornate di omaggio alla regina della televisione italiana. I funerali di Raffaella Carrà rappresentano l’ultimo viaggio su questa terra della diva. A renderle omaggio ci sono la sindaca di Roma, Virginia Raggi, il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, il candidato sindaco Roberto Gualtieri. Nelle prime file Sergio Japino, i suoi famigliari, il suo staff. E poi tanti volti noti, ma anche tanta, tantissima gente comune.

A celebrare le esequie, trasmesse in diretta su Rai1 e su maxischermo nella piazza del Campidoglio, sono i frati cappuccini di San Giovanni Rotondo, a cui la Carrà era fortemente legata. Padre Simone Castaldi, durante l’omelia, ha ricordato l’umanità della regina della tv: “Raffaella ci ha lasciata, è andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderà per sempre”.

Al termine della celebrazione anche il saluto della sindaca Raggi: “Grazie Raffaella, queste semplici parole uniscono tutti noi e vogliono salutare una persona che fa parte della nostra vita. Raffaella ha accompagnato tante trasformazioni nel nostro paese e è entrata nella vita di ognuno di noi”. L’urna con le ceneri della diva farà ora tappa al Santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Prima dell’ultimo viaggio, al Monte Argentario, in Toscana, a cui Raffaella era legatissima e dove inventò il titolo di una delle sue trasmissioni più famose.

