Autostrade, Mit convoca Aspi su ispezioni gallerie liguri

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato per domani il concessionario Autostrade per l`Italia “per ottimizzare le azioni da intraprendere” per quanto riguarda “verifiche nelle gallerie liguri e piano di mitigazione dei disagi alla circolazione stradale”. Lo annuncia lo stesso Ministero in una nota. Il Mit, si legge nel comunicato, “ha mantenuto contatti costanti con i gestori autostradali per assicurare lo svolgimento delle verifiche limitando, al contempo, i disagi al traffico. Tutte le iniziative sono state oggetto di massima condivisione anche con la Regione Liguria, le cui esigenze sono state integralmente recepite nel programma in fase di applicazione”.

Durante l`incontro di domani, spiega il Ministero, “verranno condivisi i riscontri tecnici eseguiti dall`Università di Pescara sulla metodologia di ispezione delle gallerie. In particolare tale modalità, indicata dal Ministero, assicura verifiche spedite che potranno permettere l’ultimazione delle ispezioni entro il prossimo 15 luglio, con rilevanti benefici per l’utenza e senza compromettere la conoscenza delle infrastrutture”. “Per le tratte interessate dalle ispezioni e dai cantieri la società concessionaria ha già adottato misure di esenzione del pedaggio che, in relazione alle specifiche contingenze, potranno essere estese – conclude il Mit – Infine è stato potenziato l’impegno della società ad assicurare la massima informazione sulle interruzioni, in modo da favorire l’impiego della viabilità alternativa”.

