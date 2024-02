Calcio serie A: Bologna-Verona 2-0, felsinei da Champions

Il Bologna non si ferma più. La squadra di Thiago Motta conquista un’altra vittoria in casa (2-0 al Verona) e ora è al 4° posto da sola in classifica. In avvio a farsi male è l’arbitro Abisso, sostituito dal IV ufficiale Camplone. Prima della mezz’ora il Bologna va in vantaggio con Fabbian. All’inizio della ripresa Beukema manca la chance del raddoppio, Suslov sfiora il pari per il Verona ma nell’azione dopo Freuler realizza il definitivo 2-0.

26^ giornata: venerdì 23 febbraio Bologna-Verona 2-0, sabato 24 febbraio ore 15 Sassuolo-Empoli, ore 18 Salernitana-Monza, ore 20.45 Genoa-Udinese, domenica 25 febbraio ore 12.30 Juventus-Frosinone, ore 15 Cagliari-Napoli, ore 18 Lecce-Inter, ore 20.45 Milan-Atalanta, lunedì 26 febbraio ore 18.30 Roma-Torino, ore 20,45 Fiorentina-Lazio; mercoledì 28 febbraio ore 18 Sassuolo-Napoli, ore 20,45 Inter-Atalanta (recupero 21esima giornata)

Classifica: Inter 63, Juventus 54, Milan 52, Bologna 48, Atalanta 45, Roma 41, Lazio 40, Fiorentina 38, Napoli, Torino 36, Monza 33, Genoa 30, Lecce 24, Udinese, Frosinone 23, Empoli 22, Sassuolo, Verona 20, Cagliari 19, Salernitana 13.

27^ giornata Venerdì 1 marzo ore 20.45 Lazio-Milan, sabato 2 marzo ore 15 Udinese-Salernitana, ore 18 Monza-Roma, ore 20.45 Torino-Fiorentina, domenica 3 marzio ore 12.30 Verona-Sassuolo, ore 15 Empoli-Cagliari, Frosinone-Lecce, ore 18 Atalanta-Bologna, ore 20.45 Napoli-JUventus, lunedì 4 marzo ore 20.45 Inter-Genoa.

