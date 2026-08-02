Colpaccio della Juve, ufficiale l’esterno Kerim Alajbegovic. Al Bayer Leverkusen 30 milioni
Kerim Alajbegovic è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus, dopo il perfezionamento del trasferimento a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen per un corrispettivo di trenta milioni di euro. La società bianconera definisce l’operazione di mercato assicurandosi le prestazioni dell’esterno offensivo classe 2007 e blindandolo con un contratto a lungo termine valido fino al 30 giugno 2031.
La dirigenza torinese distribuisce il pagamento della cifra base in quattro distinti esercizi finanziari. Il bilancio della trattativa registra inoltre l’aggiunta di due milioni di euro relativi a oneri accessori e di un pacchetto di bonus che ammonta a un massimo di cinque milioni di euro, subordinati al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi concordati tra i club.
I dettagli tecnici dell’operazione
Il profilo del nuovo acquisto risponde alle esigenze tattiche di una linea offensiva dinamica e versatile. Alajbegovic nasce a Colonia nel 2007, possiede la nazionalità bosniaca e si distingue sul rettangolo verde per la completa ambidestria, caratteristica che gli consente di agire con pari efficacia su entrambe le fasce del campo.
La formazione calcistica del giocatore si sviluppa interamente nei settori giovanili tedeschi, passando per i vivai dello stesso Colonia e del Bayer Leverkusen. L’esterno compie il salto di qualità definitivo durante la stagione precedente indossando la maglia del Salisburgo, squadra con cui totalizza quarantaquattro presenze complessive tra le competizioni nazionali e continentali.
Il rendimento sul campo
Il bilancio realizzativo dell’annata austriaca evidenzia tredici reti messe a segno e quattro assist forniti ai compagni di reparto. Tali numeri convincono gli osservatori juventini a puntare con decisione sul diciassettenne, ritenuto pronto per l’inserimento immediato nei meccanismi della prima squadra.
Il percorso di crescita del giovane talento comprende già significative esperienze internazionali tra la Bundesliga tedesca e la Champions League, palcoscenici che ne hanno accelerato la maturazione agonistica prima del trasferimento definitivo sotto la Mole.