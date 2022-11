Conference League: Lazio-Cluj, Sporting Braga Fiorentina

Dopo i sorteggi di Champions League e dei playoff di Europa League, a Nyon si sono svolti quelli per i playoff della Conference League, competizione che vede in corsa anche Lazio e Fiorentina. In questa fase verranno definite le gare degli spareggi fra le retrocesse dall’Europa League e le seconde qualificate dei gironi. Questo il quadro completo dei playoff di Conference League:

Qarabag-Gent Trabzonspor-Basilea Lazio-Cluj Bodo/Glimt-Lech Poznan Sporting Braga-Fiorentina AEK Larnaca-Dnipro-1 Sheriff Tiraspol-Partizan Ludogorets-Anderlecht. Le sfide degli spareggi di Conference League che vedranno impegnate Lazio e Fiorentina si giocheranno su andata e ritorno. Le prime sfide saranno il 16 febbraio 2023, le gare di ritorno sono previste il 23 febbraio.

Le 8 vincitrici dei playoff accederanno alla fase ad eliminazione diretta raggiungendo le altre 8 qualificate direttamente come prime del girone (sorteggio il 24 febbraio). Queste le squadre già agli ottavi: Basaksehir, West Ham, Villarreal, Nizza, AZ Alkmaar, Djurgarden, Sivasspor, Slovan Bratislava.

