Coronavirus, oltre 100 milioni di bambini non potrebbero vaccinarsi contro il morbillo

Il numero di infezioni da morbillo in tutto il mondo potrebbe aumentare a seguito del coronavirus poiché i paesi sono costretti a sospendere i programmi di vaccinazione. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha affermato di temere che oltre 117 milioni di bambini possano perdere la vaccinazione contro il morbillo, che ha ucciso 140.000 persone nel 2018. I funzionari temono che 37 paesi in cui il virus mortale rappresenta una grave minaccia possano ritardare i programmi di immunizzazione, con 24 paesi che già sospendono i loro sforzi poiché l’attenzione è focalizzata sul contenimento e sulla prevenzione della diffusione di Covid-19.

Una dichiarazione congiunta dell’OMS, della Croce Rossa americana, dei Centri statunitensi per il controllo delle malattie, dell’Unicef ​​e della Fondazione delle Nazioni Unite ha avvertito: “Nonostante abbiano avuto un vaccino sicuro ed efficace per oltre 50 anni, negli ultimi anni i casi di morbillo sono aumentati e hanno sostenuto oltre 140.000 vive nel 2018, principalmente di bambini e neonati, tutti prevenibili. “In questo già pericoloso scenario, le campagne di vaccinazione preventiva e reattiva contro il morbillo sono state sospese o rinviate in 24 paesi per aiutare a prevenire un’ulteriore diffusione di Covid-19. Le campagne previste per la fine del 2020 in altri 13 paesi potrebbero non essere attuate.

