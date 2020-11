Coronavirus, risalgono i nuovi contagiati ma calano i morti. Farmindustria: temperatura vaccino non è problema

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati accertati 25.853 (23.232 ieri) contagi, 722 (853 ieri) morti e 31819 guariti. Aumentano di 32 i ricoveri in terapia intensiva ma diminuiscono di 264 unità i ricoveri. Il tasso di positività oggi è 11,2% (-1,1%). E’ quanto emerge dall’odierno bollettino del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 230.007 tamponi, 41 348 più di ieri. Sono 791.697 le persone attualmente positive in Italia. Sono diminuiti di 6689 unità, rispetto a ieri, gli attuali positivi in Italia. Dei 791.697 che sono positivi al Covid, 34.313 sono ricoverati con sintomi, altri 3848 sono in terapia intensiva mentre 753.536 sono in isolamento domiciliare.

E’ sempre la Lombardia la regione con il maggior numero di casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia con 5173. Segue il Piemonte con 2878, e poi la Campania con 2815. In Veneto i nuovi casi sono stati 2660, in Emilia Romagna 2130, e in Lazio 2102. Oltre mille casi si sono registrati in Puglia, 1511 e in Sicilia, 1317. Nelle rimanenti regioni si sono registrati meno di mille casi. E’ quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute Iss. La regione con meno casi è la Valle d’Aosta, 27.

FARMINDUSTRIA

La temperatura per conservare i vaccini anti Covid è “un problema tecnico che non esiste: sono trent’anni che noi distribuiamo nelle catene del freddo, anche con temperature importanti, e nessuno lo sa. Le aziende sono pronte: sono responsabili di consegnare il vaccino fino al punto di erogazione finale e su questo non ci saranno problemi”. Così il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, intervenendo al talk della Rcs Accademy Business School “La sanità futura tra innovazione e ricerca”. I vaccini Covid, ha però ricordato, “sono qualcosa che ancora non c’è: siamo molto ottimisti, aumentano di giorno in giorno, alcuni stanno per arrivare, ma prudenza e aspettiamo l’approvazione degli enti regolatori che ci daranno la garanzia che sono efficaci e sicuri. Fino all’ultimo giorno non lo possiamo dire”. “La bellissima notizia – ha proseguito Scaccabarozzi – è che i vaccini li potremo avere e che nella prima volta nella storia dell’umanità non ci sono Paesi che si sono mossi prima, Paesi che fanno accaparramento o che non avranno un accesso equo, ma attraverso la negoziazione fatta a livello europeo a oggi ci sono 1,2 miliardi di dosi già prenotate e una prelazione su altre 580 milioni. Avremo a disposizione il vaccino per tutti”. “Ogni vaccino avrà una storia sua: è importante programmare oggi, l’anagrafe vaccinale, punti di distribuzione. Programmiamo per tempo e credo non avremo problemi”, ha concluso.

LO SCENARIO PER REGIONE

LOMBARDIA

Sono 5.173 (12,2%) i nuovi positivi al Coronavirus (di cui 487 ‘debolmente positivi’ e 71 a seguito di test sierologico) registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, sulla base di 42.063 tamponi, e 155 i morti. Lo ha scritto la Regione nel suo bollettino quotidiano. In terapia intensiva ci sono attualmente 942 persone (+10), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 8.114 (-246). I nuovi casi per provincia sono Milano 2.261 (di cui 517 a Milano città), Bergamo 153, Brescia 391, Como 376, Cremona 119, Lecco 149, Lodi 125, Mantova 139, Monza e Brianza 369, Pavia 307, Sondrio 177 e Varese 463.

VALLE D’AOSTA

Cinque nuovi decessi, per un totale complessivo di 297, e 1683 casi positivi attuali, – 84 rispetto a ieri, di cui 137 ricoverati in ospedale, 16 in intensiva, e 1530 in isolamento domiciliare. Sono i numeri dell’epidemia Covid 19 in Valle d’Aosta, resi noti oggi dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio emergenza i positivi sono 6199, + 27, i guariti 4219, +106 e i tamponi effettuati 56803, +544.

PIEMONTE

Sono 2.878 i nuovi casi di Coronavirus in Piemonte, di cui 1.211, il 42%, sono asintomatici, su 21.540 tamponi effettuati. Lo ha rilevato l’Unità di crisi regionale, secondo cui sono stati 84 i decessi di persone positive al Covid-19, di cui 7 verificatisi oggi. In calo il numero dei ricoveri, che sono sono 5.095 (- 21 rispetto a ieri), di cui 403 (- 1 rispetto al giorno precedente). Le persone in isolamento domiciliare sono 72.423, i guariti sono 1.948.

PROVINCIA DI BOLZANO

Continua a crescere il numero delle vittime del Covid-19 in Alto Adige: nelle ultime 24 ore altre otto persone sono morte portando il totale all’inizio dell’emergenza sanitaria a 498, tra ospedali e case di riposo. In aumento anche i casi di contagio accertati dai laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore: sulla base di 2.734 tamponi, dei quali 611 sono nuovi test, sono stati rilevati 341 nuovi casi positivi. Il numero delle infezioni accertate è ora di 21.961. Diminuiscono i ricoveri nei normali reparti ospedalieri che ora sono 298 (17 in meno rispetto ad ieri). Nelle strutture private convenzionate i pazienti Covid sono 144 (numero invariato rispetto ad ieri, mentre in terapia intensiva si trovano 41 persone (1 in più). I pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 94 (8 in più). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.410, delle quali 11 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. I guariti sono 9.863 (389 in più), ai quali si aggiungono 1.286 persone (16 in più) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 696 nuovi contagi (il 10,07 per cento dei 6.910 tamponi eseguiti) e 16 decessi da Covid-19. Delle nuove positività odierne 55 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati dal 5 al 23 novembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 26.285, di cui: 6.470 a Trieste, 11.302 a Udine, 4.998 a Pordenone e 3.185 a Gorizia, alle quali si aggiungono 330 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 13.813. Rimangono 54 i pazienti in cura in terapia intensiva e salgono a 588 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 715, con la seguente suddivisione territoriale: 286 a Trieste, 244 a Udine, 158 a Pordenone e 27 a Gorizia. I totalmente guariti sono 11.757, i clinicamente guariti 277 e le persone in isolamento 12.8.

VENETO

“I positivi a coronavirus in Veneto sono 130mila da inizio della pandemia, +2660 nelle ultime 24 ore; in isolamento ci sono 45687, +7265; i ricoverati sono 2529, +77 nelle 24 ore; le terapie intensive sono 324, +4; 2853 il totale dei pazienti ricoverati. Sono 3429 i decessi totali, +76; sono 6586 i dimessi, +102, nelle ultime 24 ore”. Il presidente del Veneto, Luca Zaia ha illustrato il bollettino covid del Veneto nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile a Marghera. “Sono stati eseguiti 2,8 milioni di tamponi molecolari – ha aggiunto il Governatore – 16297 nelle ultime 24 ore, i tampooni rapidi sono 837947, 46243 tamponi ultime 24 ore”.

EMILIA-ROMAGNA

Sono 2.130 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, dove si contano 54 decessi a causa del Covid-19. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 249 (+6 rispetto a ieri), 2.763 quelli in altri reparti Covid (+40). Nella giornata di martedì sono stati eseguiti 18.498 tamponi e la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti scende ulteriormente: oggi è dell’11,5%, rispetto al 12,7% di ieri. Dei 2.130 nuovi positivi 327 si sono registrati a Bologna; seguono Rimini (272), Modena (250), Piacenza (222), Reggio Emilia (219), Parma (201). Poi Ravenna (180), Ferrara (163), Imola (107), Cesena (106) e Forlì, con 83 casi.

TOSCANA

In Toscana sono 986 i positivi al coronavirus in più rispetto a ieri (625 identificati in corso di tracciamento e 361 da attività di screening) su un totale complessivo, da inizio epidemia, di 97.976 unità. I nuovi casi sono l’1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 986 casi odierni è di 50 anni circa (il 14% ha meno di 20 anni, il 18% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 23% tra 60 e 79 anni, l’11% ha 80 anni o più). Oggi si registrano 67 nuovi decessi: 33 uomini e 34 donne con un’età media di 82,6 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 25 a Firenze, 4 a Prato, 3 a Pistoia, 7 a Massa Carrara, 4 a Lucca, 8 a Pisa, 5 a Livorno, 8 a Arezzo, 2 a Grosseto, 1 residente fuori Toscana. Alcuni dei decessi comunicati agli uffici della Regione nelle ultime 24 ore si riferiscono a morti avvenute nelle settimane scorse. I guariti crescono del 5,3% e raggiungono quota 46.318 (47,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.494.998, 14.843 in più rispetto a ieri, di cui il 6,6% positivo. Sono invece 6.682 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14,8% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.027 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 49.280, -2,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 2.040 (27 in meno rispetto a ieri), di cui 286 in terapia intensiva (10 in meno). Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

LIGURIA

Ancora 22 persone positive al coronavirus decedute in Liguria. È quanto riporta l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Si tratta di persone tra i 51 e i 101 anni, morte tra il 7 e il 24 novembre. Le vittime da inizio emergenza sono salite a 2.308. In ospedale continua a scendere il numero dei ricoverati: ad oggi ci sono 1.238 pazienti covid nei nosocomi liguri, 62 in meno di ieri. Di questi 123 in terapia intensiva. I nuovi casi di positività al virus sono invece 460. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 5.831 tamponi, 578.449 da inizio emergenza.

UMBRIA

Sono 386 i nuovi casi di positività al coronavirus rilevati in Umbria. Sono invece 8 i decessi registrati, che portano il numero totale delle vittime a 355. Lo rende noto la Regione nell’aggiornamento quotidiano dei dati.

ABRUZZO

Sono 623 i nuovi positivi su 4685 tamponi, mentre i nuovi morti segnalati nel report regionale sono nove. In particolare sono complessivamente 25445 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 623 nuovi casi (di età compresa tra 2 mesi e 100 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 97, di cui 21 in provincia dell’Aquila, 25 in provincia di Pescara, 23 in provincia di Chieti, 18 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 831 (di età compresa tra 70 e 92 anni, 4 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 7582 guariti (+238 rispetto a ieri). I positivi in Abruzzo sono 17032 (+376 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 389756 test (+4685 rispetto a ieri). 676 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 72 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 16284 (+371 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

MARCHE

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3763 tamponi: 1721 nel percorso nuove diagnosi e 2042 nel percorso guariti. I positivi sono 448 nel percorso nuove diagnosi: questi casi comprendono soggetti sintomatici (79 casi rilevati), contatti in setting domestico (109 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (117 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (19 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (5 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (5 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (9 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi rilevati) e 2 rientri dall’estero. Per altri 95 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

LAZIO

Oggi nel Lazio, su 29mila tamponi (+1.229), si registrano 2.102 casi positivi (-407); sono 58 i decessi (-4) e 1.275 i guariti. Scende al 7% il rapporto tra i positivi e i tamponi. Aumentano i tamponi”, si registra un “record dei guariti, calano i casi positivi, i decessi e i ricoverati. E’ il segnale atteso. Le misure adottate stanno funzionando e bisogna continuare così. La rete ospedaliera sta tenendo, bene la rete dei soccorsi”. L’assessore alla Sanità e integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha fatto così il punto sull’andamento di Covid-19.

PUGLIA

Nelle ultime 24 ore, in Puglia sono stati registrati 9.988 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.511 casi positivi: 553 in provincia di Bari, 156 in provincia di Brindisi, 195 nella provincia BAT,308 in provincia di Foggia, 104 in provincia di Lecce, 184 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione, 3 casi di residenza non nota. Lo riferisce la Regione Puglia. Sono stati registrati 30 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 8 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 742.930 test. 12.192 sono i pazienti guariti. 34.071 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 47.565, così suddivisi: 18.386 nella Provincia di Bari; 5.414 nella Provincia di Bat; 3.379 nella Provincia di Brindisi; 11.051 nella Provincia di Foggia; 3.617 nella Provincia di Lecce; 5.385 nella Provincia di Taranto; 324 attribuiti a residenti fuori regione, 9 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

BASILICATA

Nuovo record di positivi al coronavirus in Basilicata: 380 sui 2.585 tamponi analizzati ieri. Sono 176 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 12 pazienti in Terapia intensiva, 10 a Matera. Nella stessa giornata sono guarite 50 persone, mentre 3 sono decedute.

CAMPANIA

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.815 casi di positività al Covid-19, di cui 2.391 asintomatici e 424 sintomatici. I guariti 3.471 e i decessi registrati, tra il 7 e il 24 novembre, 47. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. I contagi da inizio pandemia sono 143.010 mentre le persone decedute salgono a 1.434. Il totale dei tamponi processati sono 1.484.741, di cui 23.130 eseguiti ieri. I guariti complessivi sono 39.428. Il report dei posti letto su base regionale riferisce di 656 posti in terapia intensiva disponibili, di cui 192 occupati; : 192; i posti di degenza disponibili, tra posti Covid e offerta privata, sono 3.160, di cui 2.282 occupati.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 342.655 soggetti per un totale di 350.996 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 14.859 (+335 rispetto a ieri), quelle negative 327.796”. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: i decessi dall’inizio dell’emergenza sono 250 (+7 rispetto a ieri).

SARDEGNA

Sono 19.639 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 351 nuovi casi, 166 rilevati attraverso attività di screening e 185 da sospetto diagnostico. Si registrano 6 decessi (413 in tutto): tre uomini e tre donne in un’età compresa fra i 69 e i 94 anni. Le vittime: tre residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, due nella provincia del Sud Sardegna e una nella provincia di Sassari. In totale sono stati eseguiti 356.555 tamponi con un incremento di 3.877 test. Sono invece 515 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (dodici in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 76 (+3) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.106. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 6.459 (+197) pazienti guariti, più altri 70 guariti clinicamente. Sul territorio, di 19.639 casi positivi complessivamente accertati, 4.095 (+79) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 3.139 (+42) nel Sud Sardegna, 1.601 (+16) a Oristano, 3.471 (+123) a Nuoro, 7.333 (+91) a Sassari.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it