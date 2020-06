Coronavirus, torna a salire il numero dei morti e dei nuovi positivi

Torna a salire il numero delle vittime: oggi 23 contro i 6 di ieri. Il totale da inizio pandemia è di 34.767 decessi. Come torna a salire il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, 142 (portando il totale a 240.578), rispetto ai 126 di ieri (ma con piu’ tamponi effettuati). E’ quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute sul coronavirus in Italia. Calano di 933 unità gli attualmente positivi al coronavirus in Italia, riducendo così il totale a quota 15.563. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono stati 48.273 (27.218 ieri). Nel complesso i dimessi/guariti sono 190.248, in crescita di 1.052 unità rispetto a ieri.

In 11 regioni e nella provincia autonoma di Trento non ci sono più ricoverati in rianimazione. Ancora in calo i pazienti nelle terapie intensive (-3 a quota 93): 43 in Lombardia, seguita dal Lazio con 13, Emilia Romagna e Piemonte 12, Sicilia 3, provincia di Bolzano e Umbria 1 ciascuna. I ricoverati con sintomi sono 1.090, 30 in meno rispetto a ieri, 14.380 le persone in isolamento domiciliare, 900 in meno. Tra dimessi e guariti si contano nelle ultime 24 ore 1.052 persone, complessivamente sono 190.248. I casi totali sono 240.578 (+142). Il Molise e’ l’unica regione che non ha ricoverati nemmeno in regime ordinario: nessuno in ospedale con il coronavirus. Mentre la Provincia di Trento e la Basilicata contano un solo ricoverato ciascuna. Infine, sette le regioni senza nuovi casi: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata e Molise.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it