Cuffaro: “Accetto canea mediatica ma non sono detenuto a vita”

“Accetto questa canea mediatica e la rispetto ma posso dire che ho fatto un processo in silenzio, mi sono costituito prima ancora che emettessero un ordine di custodia cautelare nei miei confronti e ho fatto 5 anni di carcere così come la Costituzione mi chiedeva per rieducarmi”.

Così l’ex governatore siciliano Totò Cuffaro, oggi leader della Dc nuova nell’Isola, a Palermo, commenta le polemiche sul suo impegno in politica dopo il ritorno in libertà. Cuffaro, che ha scontato una condanna per favoreggiamento alla mafia, ha poi aggiunto: “Non rimango detenuto per tutta la vita, non è un fine pena mai. Ho scontato la mia pena per tornare libero e alle mie passioni e alla possibilità di tornare utile a questa città e alla Dc”. (Dire)

