È morto Totò Schillaci, simbolo delle ‘notti magiche’ di Italia ’90. Aveva 59 anni

Totò Schillaci

Totò Schillaci, l’indimenticabile eroe delle ‘notti magiche’ di Italia ’90, si è spento all’età di 59 anni. L’ex calciatore è deceduto all’ospedale Civico di Palermo, dove era ricoverato dal 7 settembre nel reparto di pneumologia. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore, e già nella serata di ieri si parlava di un “sensibile peggioramento”.

Schillaci lottava da tempo contro un tumore al colon, una battaglia che purtroppo non è riuscito a vincere. Nato a Palermo il 1° dicembre 1964, Totò è diventato un’icona del calcio italiano grazie alle sue straordinarie prestazioni durante i Mondiali del 1990, dove fu capocannoniere del torneo con sei gol. La sua carriera lo ha visto protagonista con le maglie di Messina, Juventus e Inter, oltre che con la Nazionale italiana. Dopo il ritiro dal calcio giocato, Schillaci ha continuato a essere una figura amata e rispettata nel mondo dello sport. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel cuore di tutti gli appassionati di calcio e non solo. Totò Schillaci sarà sempre ricordato per la sua grinta, il suo talento e il suo sorriso contagioso che ha fatto sognare milioni di italiani.

Dalle giovanili del Palermo alla Nazionale, alla tv

Totò Schillaci e le Notti Magiche di Italia ’90, quelle cantate da Edoardo Bennato e Gianna Nannini. Un binomio inscindibile che fa tornare alla memoria i campionati del mondo ospitati in Italia e le vittorie della Nazionale di Azeglio Vicini fermata dall’Argentina in semifinale. Notti in cui una Italia intera festeggiava nelle piazze per la vittoria di una Nazionale azzurra che univa tutta la penisola, dalle due isole maggiori fino al Nord. Un calciatore del Sud che dai campi polverosi in terra battuta della sua Sicilia è arrivato a suon di goal a calcare i terreni di gioco degli stadi più prestigiosi al Mondo, fino a rappresentare in quelle “Notti magiche” la speranza più grande di una nazione intera. Nato a Palermo il 1° dicembre 1964, Salvatore Schillaci, per tutti Totò, cresce nel CEP, il quartiere popolare di San Giovanni Apostolo.

Il suo sogno diventare un calciatore. L’istinto del gol lo sviluppa da ragazzino. Nel 1980 entra a far parte nelle giovanili dell’Amat Palermo. Si mantiene lavorando presso un gommista. Il Palermo si interessa a Totò, il Messina lo ingaggia nel 1992. Sullo stretto resta sette anni con due promozioni fino in serie B. Trova sulla sua strada Franco Scoglio, il tecnico che lo fa conoscere al grande calcio e che con lui era come un padre. In serie B esplode con 13 reti, con l’arrivo di Zeman ne segna 23 ed è capocannoniere. Nell’estate del 1989 il grande salto alla Juventus. Schillaci, dopo 61 goal in 219 presenze di campionato con i peloritani, è della Juventus per 6 miliardi di Lire. COn Zoff in panchina segna 21 reti. La Juve chiude quarta. Arriva la convocazione di Vicini. Vialli e Carnevale non ingranano, Totò entra al posto del napoletano nel finale di gara contro l’Austria e di testa firma subito la prima vittoria azzurra.

Dalla terza gara con la Cecoslovacchia è promosso a titolare in coppia con Roberto Baggio. Segna una delle 2 reti che portano l’Italia agli ottavi. Tutta la penisola si aggrappa alle esultanze spontanee e travolgenti di Totò, con quegli occhi sbarrati che divengono l’icona delle Notti magiche. Schillaci è il vero trascinatore della Nazionale, segna anche con Uruguay ed Eire, si ripete anche a Napoli nella semifinale con l’Argentina. Ma al San Paolo la gioia dura poco, perché Caniggia di testa infila Zenga, interrompendo l’imbattibilità del portiere italiano. Ai rigori passa la squadra di Maradona. Nella finalina battuta l’Imghilterra. Decide ancora Schillaci che chiude capocannoniere dei mondiali con 6 reti, scarpa d’oro del torneo e pallone d’oro come miglior giocatore. Comincia il declino: la lite con Poli (“ti faccio sparare in bocca”). Si susseguono campionati anonimi e cori razzisti delle curve.

Il rendimento incostante, unito al fallimento del suo matrimonio, spinge il club bianconero, con il ritorno alla presidenza di Boniperti, a dare il benservito a Totò dopo 3 anni. Un anno all’Inter e l’avventura in Giappone dove segna 68 gol in 100 presenze. Un matrimonio travagliato fatto di liti e tradimenti che l’ex presidente della Juve Giampiero Boniperti tentò di salvare. Appese le scarpette al chiodo si apre la carriera di ospite televisivo: prima il reality L’Isola dei Famosi nel 2004, poi comparsate in un film ed una serie Tv. Nel 2011 prende la gestione di un centro sportivo a Palermo e sembra che la vita gli regali un po’ di serenità.

Le reazioni

“Ci lascia un’icona del calcio, un uomo entrato nel cuore degli italiani e degli amanti dello sport nel mondo. Salvatore Schillaci, per tutti Totò, il bomber delle notti magiche di Italia ’90 con la nostra Nazionale. Grazie per le emozioni che ci hai regalato, per averci fatto sognare, esultare, abbracciare e sventolare il nostro tricolore. Buon viaggio, campione”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

“Ci ha lasciati Totò Schillaci, beniamino di tutti i tifosi azzurri dopo i Mondiali di Italia 90. Lo ricorderemo sempre per i suoi gol e la sua umanità, nonostante le mille difficoltà che la vita gli ha riservato. Riposa in pace”. Lo ha scritto oggi su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, appresa la notizia della morte di Totò Schillaci.

“Resterà sempre vivo in tutti noi il ricordo di un grande calciatore, che ha unito l`Italia in un grande abbraccio in quelle notti magiche. Ciao Totò”. Lo scrive su X il leader M5S Giuseppe Conte.

“Ciao Totò, con le tue Notti Magiche hai fatto sognare un Paese, hai fatto sognare una generazione”. Lo scrive su facebook il leader di Italia viva Matteo Renzi.

“Con Totò Schillaci se ne va un campione che è diventato l’icona del calcio italiano nel mondo. I suoi occhi sgranati per una decisione arbitrale non condivisa sono l’immagine simbolo dei Mondiali del 1990, dei quali fu assoluto protagonista grazie ai suoi goal che regalarono agli italiani le notti magiche rimaste nella memoria di tutti. Nell’onorare il ricordo di questo grande uomo di sport, rivolgo ai suoi familiari il messaggio di vicinanza e cordoglio mio personale e a nome di tutti i siciliani”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Non dimenticheremo mai la gioia che Totò Schillaci ci ha regalato in quelle ‘notti magiche’. Grande dolore per la perdita di un protagonista delle nostre vite”. Lo scrive sui social il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.

“E’ con grande dolore che apprendo la notizia della scomparsa di Totò Schillaci, indimenticabile eroe di Italia 90”. Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera. “Ai numeri del grande calciatore, che con i suoi goal contribuì a rendere magiche le notti dell’ultimo mondiale italiano, Totò univa le doti umane che ha apprezzato chi, come me, ha avuto la fortuna di conoscerlo. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nell’immaginario calcistico italiano e una ferita in chi lo ha conosciuto. Ci mancherai”, conclude.

La Lega Serie A e tutti i suoi Club si stringono ai familiari e all’intera comunità calcistica e dei tifosi italiani per la scomparsa di Salvatore ‘Totò’ Schillaci. “Schillaci- ha dichiarato il presidente di Lega Serie A Lorenzo Casini- è stato un campione che ha illuminato le ‘notti magiche’ dei Mondiali di Italia ’90, aggiudicandosi anche i titoli di capocannoniere e migliore giocatore della competizione. La sua voglia di emergere e arrivare ai massimi livelli nel calcio è stata e continuerà ad essere fonte di ispirazione per i tantissimi giovani che inseguono il sogno di giocare in Serie A”.

La foto di Totò Schillaci a Italia ’90 e un messaggio: “Ciao Totò, rip (Riposa in pace, ndr)”. Così Walter Zenga, ex portiere della nazionale che giunse terza al Mondiale casalingo di 34 anni fa, ricorda l’ex bomber delle ‘notti magiche’ morto a Palermo a causa di un tumore. Zenga ha postato la foto con la frase in ricordo di Schillaci sul suo profilo Instagram.

