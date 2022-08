Elezioni, segretario Lega Sicilia Minardo candidato uninominale Ragusa

Il segretario della Lega in Sicilia, e deputato nazionale uscente, Nino Minardo, sarà il candidato del centrodestra nel collegio uninominale di Ragusa per la Camera. L’ex sindaco di Avola ed esponente Fdi, Luca Cannata, sarà in corsa nel collegio uninominale di Siracusa.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA