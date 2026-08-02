Elodie cambia look: addio alle lunghezze, arriva il bob scuro

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Redazione 2 Agosto 2026
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Elodie

Elodie ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le immagini del nuovo taglio di capelli, passando a un french bob castano scuro con frangetta piena dopo il periodo con la chioma ramata Auburn Copper. L’artista romana, trentasei anni, ha scelto un caschetto che arriva appena sopra la mandibola, più corto sulla nuca e abbinato a una frangia che sfiora le sopracciglia. La scelta cromatica segna l’abbandono delle sfumature ramate per un ritorno al castano scuro, indossato con un top bianco e shorts blu per evidenziare i lineamenti del viso.

Le reazioni del pubblico

La pubblicazione della nuova immagine ha generato reazioni immediate tra i sostenitori dell’artista sui social network. I fan si sono divisi tra chi apprezza il richiamo alle icone pop internazionali e chi esprime preferenza per le acconciature lunghe sfoggiate in passato. L’artista continua a mantenere un profilo capace di orientare le tendenze estetiche attraverso ogni variazione d’immagine legata ai diversi momenti della sua attività professionale.

Il percorso personale

Il cambio di look coincide con un periodo di pausa dopo i concerti con i biglietti esauriti che hanno caratterizzato i mesi recenti della sua attività musicale. L’artista trascorre i giorni di riposo insieme alla ballerina Franceska Nuredini, ventiquattro anni. La relazione tra le due è ormai confermata pubblicamente dopo le condivisioni sui social network e i messaggi reciproci che attestano la stabilità del legame sentimentale vissuto alla luce del sole.

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