Hunziker e Berruti, amore in prima pagina: la coppia ufficializza la relazione con le foto delle vacanze

La conduttrice televisiva condivide sui social network i momenti della prima estate vissuta insieme all’attore e medico romano, tra le isole Eolie e i richiami alle recenti nozze della primogenita Aurora.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti trascorrono le vacanze estive insieme alle Eolie, confermando pubblicamente la relazione sentimentale avviata da diversi mesi attraverso una sequenza di immagini diffuse sui canali social della conduttrice.

La showgirl quarantanovenne documenta le tappe di un periodo particolarmente denso di avvenimenti personali, inaugurato dalle nozze della primogenita Aurora con Goffredo Cerza, celebrate in Sicilia lo scorso 4 luglio. All’evento familiare ha fatto seguito il trasferimento nel basso Tirreno, dove la coppia si è mossa in compagnia di amici tra cui Jonathan Kashanian e Nunzia De Girolamo.

La serenità ritrovata

La documentazione visiva pubblicata online ritrae i due protagonisti in momenti di confidenza intima, dall’abbraccio al tramonto sulla costa alla camminata mano nella mano su un molo, fino a uno scatto realizzato a bordo di un velivolo. L’esposizione pubblica suggella un legame che l’artista ha recentemente approfondito nel corso di un’intervista concessa al periodico Vanity Fair. In quell’occasione la conduttrice ha definito centrale la dimensione della sicurezza fisica ed emotiva garantita dal quarantunenne romano.

Il valore della quiete

La stabilità raggiunta si manifesta nella quotidianità condivisa e nell’assenza di tensioni interiori. Hunziker ha descritto la propria condizione sentimentale evidenziando il superamento di ogni stato di allerta personale. “Con lui mi sento al sicuro”, ha dichiarato. “Ci dormo benissimo. Adesso qualcuno penserà: madonna, poteva dire mille altre cose. Però non sa quanto sia importante riuscire ad addormentarmi tra le braccia di un uomo per me, che ho bisogno del mio spazio, anche a letto. Significa che ci sto davvero bene”.

Le prospettive future

La ricerca di un equilibrio personale rappresenta il criterio guida della nuova fase esistenziale intrapresa dalla showgirl, madre anche di Sole e Celeste, nate dal precedente matrimonio con Tomaso Trussardi. Interpellata sulla possibilità di convolare a nozze per la terza volta dopo i legami con Eros Ramazzotti e lo stesso Trussardi, la conduttrice ha risposto con una formula aperta: “Mai dire mai”.