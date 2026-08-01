Ilary Blasi, seconde nozze a Ravello: a settembre il sì con Bastian Muller

Il nuovo capitolo della vita sentimentale di Ilary Blasi potrebbe iniziare dalla Costiera Amalfitana. La conduttrice è pronta a sposare l’imprenditore tedesco Bastian Muller: il matrimonio dovrebbe celebrarsi a Ravello a settembre, a pochi mesi dalla conclusione definitiva del lungo rapporto con Francesco Totti. La data, però, resta ancora riservata.

Il rito civile dovrebbe precedere il ricevimento nella suggestiva cornice di Villa Cimbrone, una delle location più esclusive della Costiera. La macchina organizzativa sarebbe già partita: secondo le indiscrezioni, sarebbero state prenotate anche camere in alcune delle strutture alberghiere più prestigiose di Ravello per ospitare gli invitati.

La proposta a Parigi

Per Blasi e Muller il matrimonio rappresenta il punto di arrivo di una relazione che ha ormai superato la fase della semplice cronaca rosa. Lo scorso febbraio, nel giorno di San Valentino, l’imprenditore aveva chiesto alla conduttrice di sposarlo durante un soggiorno a Parigi. L’annuncio era arrivato sui social, con una fotografia dell’anello con diamante.

Un possibile indizio sulla scelta di Ravello era già emerso nell’ottobre 2025, quando la coppia aveva trascorso un fine settimana tra Ravello e Positano. I due avevano soggiornato proprio a Villa Cimbrone, celebre per i suoi giardini e per la Terrazza dell’Infinito. Blasi aveva poi condiviso immagini dal Palazzo Avino di Ravello e dall’Hotel San Pietro di Positano.

La fine del matrimonio con Totti

Le nuove nozze arrivano dopo la definitiva chiusura del matrimonio con Francesco Totti. Dal 6 luglio il divorzio è diventato effettivo anche sul piano giuridico, dopo il deposito della sentenza del Tribunale civile di Roma avvenuto il 4 giugno.

Si chiude così una vicenda giudiziaria iniziata l’11 luglio 2022, con l’annuncio della separazione, e proseguita per anni tra udienze, trattative fallite, la contesa dei Rolex, questioni legate al mantenimento e altri capitoli della complessa separazione.

Blasi e Totti erano stati insieme per oltre vent’anni e hanno avuto tre figli: Cristian, nato nel 2005, Chanel, nel 2007, e Isabel, nel 2016. Ora, mentre quella storia è definitivamente archiviata anche dalla legge, per la conduttrice si prepara un nuovo matrimonio, questa volta sulla Costiera Amalfitana.