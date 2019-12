Nuovi guai per governatore della Calabria Oliverio, Procura chiede processo per peculato

Mario Oliverio

Nuovi guai giudiziari per il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. La Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto il suo rinvio a giudizio per peculato in relazione ad un’inchiesta su presunte irregolarita’ nell’uso dei fondi per la promozione turistica della Calabria. La vicenda, in particolare, riguarda la partecipazione di Oliverio ad un appuntamento che si tiene a margine del Festival Dei due mondi di Spoleto, il format giornalistico “I dialoghi di Paolo Mieli”. Il governatore calabrese vi ha partecipato l’estate scorsa. Un appuntamento finalizzato a promuovere le bellezze della regione in ottica turistica e finanziato con fondi pubblici. Tuttavia, a giudizio della Procura catanzarese, in quel contesto “non venivano promosse le attivita’ turistiche regionali, bensi’ si realizzavano le interviste tipiche di un talk show” nel corso del quale Oliverio avrebbe perseguito finalita’ privatistiche di promozione politica di se stesso. Oltre che per Oliverio, il processo e’ stato chiesto anche per Mauro Luchetti, legale rappresentante della “Hdra’”, societa’ romana che si occupa di comunicazione e organizzazione di eventi e per l’ex parlamentare del Pd Ferdinando Aiello.

L’accusa e’ peculato. Aiello, secondo la Procura, avrebbe messo in contatto Oliverio con la Hdra’, “istigandone la partecipazione e partecipando lui stesso, sebbene privo di titolo, a spese della Regione Calabria”. Nell’ambito dell’inchiesta, nel luglio scorso, la Guardia di finanza aveva eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per 95.475 euro nei confronti di Oliverio. Sequestro, ha spiegato nelle scorse settimane, dopo la notifica dell’avviso di conclusione indagini, il difensore di Oliverio l’avvocato Enzo Belvedere, revocato gia’ tre giorni dopo “dallo stesso gip che l’aveva emesso su richiesta dello stesso pm. I beni sono stati cosi’ immediatamente restituiti al presidente Oliverio”. L’udienza davanti al gup e’ stata fissata per il 25 febbraio. Prima di allora Oliverio dovra’ presentarsi davanti al giudice altre due volte. I Pm catanzaresi infatti hanno chiesto il suo rinvio a giudizio anche nell’inchiesta Lande desolate su presunti illeciti nella gestione da parte della Regione degli appalti riguardanti l’aviosuperficie di Scalea, l’ovovia di Lorica e il rifacimento di Piazza Bilotti a Cosenza, e Passpartout in cui sono ipotizzate irregolarita’ in alcuni appalti a Cosenza, tra i quali quello della metropolitana leggera Cosenza-Rende e per la realizzazione del nuovo ospedale.

