Parma-Fiorentina 0-0, primo non prenderle

Finisce senza reti l’anticipo serale della settima giornata di Serie A: Parma-Fiorentina 0-0. Al Tardini ha vinto la paura di perdere altri punti da parte di Liverani e Iachini in una partita con pochissime emozioni. Pallino del gioco in mano alla Fiorentina con un possesso palla sterile che non ha trovato lo sbocco offensivo, mentre il Parma si è limitato a provare – senza esito – a giocare in ripartenza. Nessun tiro per i ducali.

Settima giornata: Sassuolo-Udinese 0-0, Cagliari-Sampdoria 2-0, Benevento-Spezia 0-3, Parma-Fiorentina 0-0, domenica 8/11 ore 12.30 Lazio-Juventus, ore 15 Atalanta-Inter, Genoa-Roma, Torino-Crotone, ore 18 Bologna-Napoli, ore 20.45 Milan-Verona.

Classifica: Milan 16, Sassuolo 15, Juventus, Atalanta 12, Napoli, Interv, Verona, Roma 11, Sampdoria, Lazio, Cagliari 10, Spezia, Fiorentina 8, Bologna, Benevento, Parma 6, Genoa 5, Torino, Udinese 4, Crotone 1.

Prossimo turno (ottava giornata): sabato 21/11 ore 15 Crotone-Lazio, ore 18 Spezia-Atalanta, ore 20.45 Juventus-Cagliari domenica 22/11 ore 12.30 Fiorentina-Benevento, ore 15 Inter-Torino, Roma-Parma, Sampdoria-Bologna, Verona-Sassuolo, ore 18 Udinese-Genoa, ore 20.45 Napoli-Milan.

