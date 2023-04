Sassuolo-Juventus 1-0, decide Defrel

Massimiliano Allegri

Secondo stop di fila in campionato dei bianconeri, sconfitti 1-0 al Mapei Stadium. I bianconeri restano al 7° posto a -4 dall’Atalanta (impegnata lunedì a Firenze). Esordio da titolare in A per il classe 2002 Barbieri, schierato da Allegri. Poche chance e ritmi bassi nel primo tempo: ci provano Bajrami e Bremer senza precisione. Nella ripresa Perin si supera su Lopez e soprattutto Defrel. Gatti salvato dal palo, la sblocca Defrel su errore di Fagioli. Consigli salva il risultato su Rabiot.

30a giornata Cremonese-Empoli 1-0, Spezia-Lazio 0-3, Bologna-Milan 0-0, Napoli-Verona 0-0, Inter-Monza 0-1, Lecce-Samp 1-1, Torino-Salernitana 1-1, Sassuolo-Juve 1-0, ore 20.45 Roma-Udinese, Lunedì 17 aprile: ore 20.45 Fiorentina-Atalanta

Classifica: Napoli 75, Lazio 61, Roma, Milan 53, Inter 51, Atalanta 48, Juventus (-15), Bologna 44, Fiorentina 41, Sassuolo 40, Udinese, Torino 39, Monza 38, Empoli 32, Salernitana 30, Lecce 28, Spezia 26, Verona 23, Cremonese 19, Sampdoria 16.

31a giornata Venerdì 21 aprile ore 20.45 Verona-Bologna, Sabato 22 aprile: ore 15.00 Salernitana-Sassuolo, ore 18.00 Lazio-Torino, ore 20.45 Samp-Spezia; Domenica 23 aprile: ore 12.30 Empoli-Inter, ore 15.00 Monza-Fiorentina, ore 15.00 Udinese-Cremonese, ore 18.00 Milan-Lecce, ore 20.45 Juve-Napoli, Lunedì 24 aprile: ore 20.45 Atalanta-Roma

