Seria A: scudetto Juve e salvezza, oggi giornata decisiva

Torna oggi la serie A con la disputa della trentaquattresima giornata di campionato. La corsa scudetto decisa dalle romane con Roma-Inter in programma questa sera alle 21.45 e Juventus-Lazio che si giocherà domani allo Stadium alle 21.45. Giornata che può essere anche decisiva in chiave salvezza visto lo scontro Genoa-Lecce in programma questa sera alle 19.30.

Questo il programma completo:

Sabato 18 luglio: Verona-Atalanta (ore 17.15), Cagliari-Sassuolo (ore 19.30), Milan-Bologna (ore 21.45), Domenica 19 luglio: Parma-Sampdoria (ore 17.15), Brescia-Spal (ore 19.30), Fiorentina-Torino (ore 19.30), Genoa-Lecce (ore 19.30), Napoli-Udinese (ore 19.30), Roma-Inter (ore 21.45), Lunedì 20 luglio: Juventus-Lazio (ore 21.45).

Classifica: Juventus 77, Inter 71, Atalanta 70, Lazio 69, Roma 57, Milan, Napoli 53, Sassuolo 47, Verona 44, Bologna 43, Cagliari 41, Parma 40, Fiorentina 39, Sampdoria 38, Torino 37, Udinese 36, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21, Spal 19.

Prossimo turno (35esima giornata) Martedì 21 luglio: Atalanta-Bologna (ore 19.30), Sassuolo-Milan (ore 21.45), Mercoledì 22 luglio: Parma-Napoli (ore 19.30), Inter-Fiorentina (ore 21.45), Lecce-Brescia (ore 21.45), Sampdoria-Genoa (ore 21.45), Spal-Roma (ore 21.45), Torino-Verona (ore 21.45), Giovedì 23 luglio, Udinese-Juventus (ore 19.30), Lazio-Cagliari (ore 21.45).

