Sicilia, Schifani: bilancio salvo, avanti progetto riforme e sviluppo

“Abbiamo lavorato molto, personalmente e anche come gioco di squadra regionale e nazionale, salvando così il bilancio della Sicilia che rischiava di essere compromesso. Andiamo avanti con determinazione nell`interesse dei siciliani. Abbiamo promesso e ci impegneremo a realizzare un progetto di riforme, sviluppo, crescita e lavoro”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando l`approvazione, in commissione Bilancio della Camera, dell`emendamento che autorizza la Regione ripianare in dieci anni il disavanzo finanziario del 2018.

