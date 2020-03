#SpaceConnectsUs, astronauti Esa offrono supporto per isolamento

Giovedì 26 marzo l’ESA e Asteroid Day, suo partner di lunga data, ospiteranno l’evento online in 5 lingue #SpaceConnectsUs, un’opportunità per comunicare attraverso i confini e sentire da esploratori dello Spazio, astronauti, artisti e scienziati come ci si deve comportare e come gestire il nostro ambiente durante l’isolamento, mentre si combatte contro la pandemia globale. Il programma si svolgerà in cinque segmenti a seconda delle diverse lingue: alle 16 in olandese, alle 17 in tedesco, alle 18 in italiano, alle 19 in francese e alle 20 in inglese.

#SpaceConnectUs è un evento online che sarà trasmesso su ESA WebTv e su ESA YouTube dalle 16 alle 21 (15-20 GMT) per aiutare tutti coloro che sono in isolamento e distanziamento sociale, a godere della scienza, del nostro pianeta, e dei nostri sogni del cielo sopra di noi. Il programma includerà collegamenti da remoto con astronauti ed ospiti da tutto il mondo. I presentatori e gli ospiti parleranno ai bambini, ai giovani ed alle loro famiglie ed amici delle loro esperienze e tecniche in spazi confinati, di lezioni di vita dall’esplorazione spaziale, della loro fiducia nella scienza e delle loro fonti di ispirazione.

