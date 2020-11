Torino-Sampdoria 2-2, Meité riagguanta i blucerchiati

Finisce 2-2 uno dei due posticipi della nona giornata di Serie A tra Torino e Sampdoria. In sintesi, Belotti porta in vantaggio i granata dopo una bell`iniziativa di Singo; i blucerchiati ribaltano il risultato a inizio ripresa con Candreva (54`) e Quagliarella (63`), che sfrutta alla perfezione con un destro al volo un bell`assist dell`ex interista. Quando la formazione di Giampaolo sembra surclassata, ci pensa Meité a ristabilire la parità a 13` dalla fine. E così i granata si ritrovano con 6 punti in 9 giornate, classifica chiaramente deficitaria con una sola vittoria; i blucerchiati 11.

La cronaca. Torino subito più propositivo. Già al 7’ va in gol Belotti su assist di Linetty ma il Var lo pesca in fuorigioco. Appuntamento con il gol solo rimandato: al 25’, su cross di Singo, il ‘gallo’ insacca puntuale. La Samp prova a reagire, ma non crea molto prima dell’intervallo. Pericoloso Candreva (36’), ma il suo tiro viene murato da Jankto. Nella ripresa subito tre cambi di Ranieri per dare una scossa ai doriani. Il pareggio arriva al 54’: dopo un rimpallo favorevole in area in seguito ad tentato scambio con Quagliarella, Candreva insacca di sinistro. E al 63’ ecco il ribaltone: su lancio di Candreva, Quagliarella la mette dentro al volo. Per il Toro una svolta bruciante, ma reagisce. Audero e vigile su Zaza (64’) e Meitè (76’), ma nulla può (77’) sul colpo di testa del francese su azione di corner per il definitivo 2-2.

Nona giornata: Sassuolo-Inter 0-3, Benevento-Juventus 1-1, Atalanta-Verona 0-2, Lazio-Udinese 1-3, Bologna-Crotone 1-0, Milan-Fiorentina 2-0, Cagliari-Spezia 2-2, Napoli-Roma 4-0, Torino-Sampdoria 2-2, ore 20.45 Genoa-Parma.

Classifica: Milan 23, Inter, Sassuolo 18, Napoli, Roma, Juventus 17, Verona 15, Atalanta, Lazio 14, Bologna 12, Cagliari, Sampdoria 11, Benevento, Udinese, Spezia 10, Fiorentina 8, Parma, Torino 6, Genoa 5, Crotone 2.

Prossimo turno (decima giornata): sabato 5/12 ore 15 Spezia-Lazio, ore 18 Juventus-Torino, ore 20.45 Inter-Cagliari; domenica 6/12 ore 12.30 Verona-Cagliari, ore 15 Parma-Benevento, Roma-Sassuolo, Udinese-Atalanta, ore 18 Crotone-Napoli, ore 20.45 Sampdoria-Milan, lunedì 7/11 ore 20.45 Fiorentina-Genoa.

Segui ilfogliettone.it su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a redazione@ilfogliettone.it